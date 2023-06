Einer der Spieler, die beim Trainingsauftakt des FC Schalke 04 (Montag, 26. Juni) noch fehlten, ist Rodrigo Zalazar. Der Offensiv-Star kam kürzlich erstmals für die Nationalmannschaft Uruguays zum Einsatz und befindet sich derzeit noch im Urlaub. Ob der Publikumsliebling nach seiner Auszeit jedoch überhaupt noch einmal nach Gelsenkirchen zurückkehrt, ist derzeit noch unklar.

Denn ein Wechsel steht weiterhin im Raum. Bei einem Abgang Zalazars müsste der FC Schalke 04 im offensiven Mittelfeld noch einmal nachlegen. Bei der Suche nach einem Ersatz für den Uruguayer könnte man auch in Dänemark fündig werden. Mit Carlo Holse würde man einen Zalazar-Abgang wohl kompensieren können.

FC Schalke 04: Dänen-Star als Zalazar-Nachfolger?

Rodrigo Zalazar wird den S04 aller Voraussicht nach in diesem Sommer noch verlassen. Trotz der großen Verbundenheit zum Pottklub sieht sich der Mittelfeldmann nicht erneut in der zweiten Bundesliga. Zwar betonte Knappen-Sportdirektor Andre Hechelmann zuletzt, dass dem S04 noch kein Angebot für Zalazar vorliege, ein Abgang ist aber wohl nur noch eine Frage der Zeit.

Verlässt der Südamerikaner Blau-Weiß, werden Hechelmann und Co. nachlegen (müssen). Mit Zalazar würde ein enorm spielstarker Kreativspieler wegbrechen. Einen solchen Spieler wird Königsblau in der kommenden Saison jedoch brauchen. So könnten sich die Verantwortlichen um Carlo Holse bemühen. Der 24-Jährige spielt derzeit bei Rosenborg BK in der ersten norwegischen Liga.

Holse kam zuletzt eher auf dem rechten Flügel zum Einsatz, sieht sich selbst aber eher auf der klassischen Spielmacher-Position. Dafür hat der Däne auch alle Anlangen. Er verfügt über eine starke Technik und ein enorm gutes Passspiel. Er ist vor allem für seine tiefen Pässe im letzten Drittel bekannt und geht gerne in Eins-gegen-Eins-Situationen.

Eigenschaften, die einen guten „Zehner“ ausmachen. Eigenschaften, die auch Zalazar ausmachen. So wäre der dänische Mittelfeldspieler wohl der passende Ersatz für den Noch-Schalker. Der große Knackpunkt könnte jedoch die aufzubringende Ablöse werden. Holsen verfügt derzeit über einen Marktwert von zweieinhalb Millionen Euro. Dazu läuft sein Vertrag noch bis Dezember 2024. Bei einem Zalazar-Abgang würde man wohl einiges an Geld in die Kasse spülen, ob der S04 das nötige Geld für Holse aufbringen könnte, ist jedoch fraglich.

Könnte Rodrigo Zalazar bei dessen Abgang beerben und für kreative Momente in der Offensive des S04 sorgen: Carlo Holse von Rosenborg BK.

Zieht es Zalazar nach Südamerika?

Doch nach einem Profil wie das Holses sollten Hechelmann und Co. in jedem Fall Ausschau halten. Denn auf Schalke scheint man sich mit dem möglichen Wechsel von Zalazar bereits abgefunden zu haben. Der S04-Star möchte seine Karriere nicht in der zweiten Liga fortsetzen und bevorzugt laut mehreren Medienberichten einen Wechsel nach Südamerika. Einige brasilianische Erstligisten sollen bereits bei Zalazar angeklopft haben. Konkrete Transferverhandlungen gebe es jedoch noch nicht.

Nach dem Urlaub wird die Personalie Zalazar wohl ordentlich Fahrt aufnehmen. Der S04 wünscht sich natürlich einen Verbleib des 23-Jährigen oder zumindest eine schnelle Lösung, um einen passenden Ersatz holen zu können. Sportdirektor Hechelmann hat kürzlich jedoch angedeutete, dass ein Klub für Zalazar tief in die Tasche greifen muss.