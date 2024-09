FC Schalke 04: Königsblauer Rundumschlag! Auch Wilmots muss gehen

Die Führungsetage des FC Schalke 04 räumt einmal komplett auf. Laut „Sky“ hat Königsbau nicht nur Trainer Karel Geraerts und Co-Trainer Tim Smolders, sondern auch Sportdirtektor Marc Wilmots entlassen. Damit ist das belgische Trio nicht mehr auf Schalke.

Die S04-Legende war erst im Januar gekommen, sollte mit seiner Verantwortung voran gehen und in schweren Zeiten für den Trainer und das Team da sein. Doch das funktionierte überhaupt nicht. Nun muss auch Wilmots den FC Schalke 04 verlassen.

FC Schalke 04 entlässt auch Sportboss Wilmots

Er gilt als eine der größten Klublegenden, gewann mit S04 1997 sensationell den UEFA-Cup und war über Jahre hinweg der absolute Fanliebling auf Schalke. Doch als Sportdirektor hat er an seine erste, sehr erfolgreiche Station auf Schalke überhaupt nicht anknüpfen können.

Der Belgier kennt den Verein, sollte genau das als seine Stärke nutzen. Allerdings machte er von Anfang an keinen souveränen Eindruck und geriet immer wieder in die Kritik. Bis zuletzt hat er fest an Geraerts und die Trendwende unter seinem Landsmann geglaubt – auch das dürfte ihn seinen Job gekostet haben.

Damit endet seine Zeit bei Königsblau nach nur wenigen Monaten und zwei Transferphasen schon wieder. In den vergangenen Wochen und Monaten haben alle Beteiligten von viel Kontinuität und einem gemeinsamen Weg gesprochen – dieser endet nun nach nur sechs Spieltagen der neuen Saison. Ein Nachfolger für diesen Posten ist noch nicht in Sicht.

„In den vergangenen Wochen mussten wir feststellen, dass es unterschiedliche Ansichten darüber gab, wie und in welche Richtung wir den Fußball auf Schalke entwickeln wollen. Aus Sicht des Vorstands ist es allerdings elementar wichtig, in der sportlichen Führungsriege des Vereins eine gemeinsame Linie zu verfolgen. Über die zukünftige Ausrichtung der Profi-Abteilung muss Einigkeit bestehen. Das war nicht mehr gegeben“, lässt S04-CEO Matthias Tillmann nach der Wilmots-Entlassung tief blicken.

Wilmots-Aufgaben werden zunächst intern verteilt

In naher Zukunft wird er S04 wohl keinen neuen Sportdirektor vorstellen. Die Aufgaben, die Wilmots bis zuletzt innehatte, werden intern übernommen. Kaderplaner Ben Manga dürfte sämtliche Verantwortung im Transfergeschäft bekommen und CEO Matthias Tillmann wird laut „Sky“ die Öffentlichkeitsarbeit des Belgiers übernehmen.

Mit einem Nachfolger sei auch in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen. Die Wunschlösung des S04 soll Ex-Kapitän und Ehrenspielführer Benedikt Höwedes sein. Dieser sei von der Aufgabe bei seinem Ex-Klub jedoch noch alles andere als überzeugt. Dort gilt es nun Überzeugungsarbeit zu leisten, wenn man ihn tatsächlich an Land ziehen möchte.