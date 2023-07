FC Schalke 04: Verletzungsschock um Ex-Talent! Youngster muss bitteren Rückschlag hinnehmen

In der vergangenen Woche verließ Sidi Sane den FC Schalke 04 nach elf Jahren und wechselte zum Ligakonkurrenten Eintracht Braunschweig. Bei den Niedersachsen möchte er die nächsten Schritte im Profi-Fußball gehen und sich bei einem Zweitliga-Klub etablieren.

Doch schon wenige Tage nach seinem Wechsel wird der ehemalige Akteur des FC Schalke 04 bei diesem Projekt ausgebremst. Im Testspiel gegen Rot-Weiß Essen (1:0) zog der Youngster sich eine Knieverletzung zu und fällt somit vorerst aus.

FC Schalke 04: Sane mit Innenbandriss bei Eintracht-Debüt

Nach dem Abgang vom S04 hat Sane seine Zelte an der Hamburger Straße in Braunschweig aufgeschlagen. Bei den Löwen möchte er sich weiterentwickeln, die nächsten Schritte gehen und seinen Teil zum Klassenerhalt der Eintracht beitragen. Doch schon im ersten Einsatz für seinen neuen Klub musste Sane einen Dämpfer hinnehmen.

Der 20-Jährige hat sich beim Testspiel am vergangenen Samstag gegen Essen einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen, wie die Braunschweiger am Montagnachmittag bekanntgaben.

Der Ex-S04-Youngster hatte sich einer MRT-Untersuchung unterzogen und bekam anschließend die bittere Diagnose. Laut Angaben des Vereins wird er voraussichtlich zehn Wochen ausfallen. Damit wäre Sané, der vor wenigen Tagen bis 2025 unterschrieben hat, erst im Oktober wieder zurück auf dem Platz.

Sane verpasst Aufeinandertreffen mit Ex-Klub

Die Verletzung kommt für den Flügelangreifer äußerst ungelegen. Zum einen erschwert das seinen Start bei seinem neuen Arbeitgeber, zum anderen wird er somit auch in den beiden Spielen gegen den S04 fehlen. Denn sowohl in der ersten Runde des DFB-Pokals (11. August) als auch am dritten Spieltag der Zweitliga-Saison (20. August) empfangen die Löwen die Königsblauen im Eintracht-Stadion.

Diese beiden Partien wird der Ex-Schalker verpassen und nur von der Tribüne aus verfolgen können. Zum Wiedersehen mit dem Ex-Klub kommt es dann erst in der Rückrunde – dann reist Braunschweig nach Gelsenkirchen.