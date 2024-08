FC Schalke 04: Sorge nach furiosen Auftakt – Königsblau bangt um S04-Star

Der FC Schalke 04 legte gegen Eintracht Braunschweig (5:1) einen Traumstart hin und startete mehr als optimal in die neue Spielzeit. Das Team von Trainer Karel Geraerts zeigte eine gute Leistung, die für die kommenden Wochen ordentlich Auftrieb geben dürfte.

Allerdings wird die gute Stimmung beim FC Schalke 04 von immer größer werdende Verletzungssorgen gedämpft. Schon vor der Partie gegen Braunschweig musste Geraerts auf einige Spieler verzichten – ein weiterer könnte dazu kommen.

FC Schalke 04: Bachmann nach Auftaktsieg angeschlagen

Er war einer der großen Gewinner der Vorbereitung: Janik Bachmann kam vor der Saison von Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock nach Gelsenkirchen. Viele Fans haben den Mittelfeldakteur zunächst als Back-Up-Lösung gesehen. Doch im Laufe der Vorbereitung hat er sich in die Startelf des S04 gespielt.

Auch gegen Braunschweig stand er in der Anfangsformation von Trainer Geraerts. Er zeigte eine mehr als solide Leistung, musste jedoch angeschlagen ausgewechselt werden. Bachmann verließ nach knapp 70 Minuten das Feld mit schmerzverzerrtem Gesicht und einem einbandagiertem Knie. Droht ihm nun eine bittere Zwangspause?

Wie Schalke am Montag (5. August) mitteilte, fehlt der 28-Jährige zunächst im Training. Am Montag bat Geraerts sein Team nach einem freien Sonntag wieder auf den Platz, doch Bachmann fehlte. „Bachmann hatte in der zweiten Halbzeit einen Schlag aufs Knie bekommen und arbeitet als Vorsichtsmaßnahme nur im Kraftraum“, heißt es.

Younes wartet weiter auf S04-Debüt

Ob Bachmann am Samstag (10. August) in Nürnberg wieder auf dem Platz stehen wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Einen weiteren Ausfall kann der S04 nicht gebrauchen. Mit Aris Bayindir, Amin Younes und Bryan Lasme fehlen bereits drei Akteure verletzt. Alle drei befinden sich derzeit in der Reha – allerdings werden sie noch ein paar Wochen ausfallen.

Besonders auf Younes dürften alle S04-Fans gespannt. Der Ex-Nationalspieler könnte sich zum großen Coup entwickeln, wenn er noch einmal an seine Form von vor zwei, drei Jahren anknüpfen kann. Er wird sich mit seinem Debüt für Königsblau jedoch noch etwas gedulden müssen – derzeit hat er mit muskulären Problemen zu kämpfen.