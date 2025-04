S04-Coach van Wonderen lässt Bombe platzen – dabei gerät ER erneut ins Visier

Weil das irre 2:2-Unentschieden wohl noch nicht turbulent genug gewesen ist, hat S04-Cheftrainer Kees van Wonderen die Partie nach Abpfiff schnell in den Hintergrund rücken lassen. Der Knappencoach hat kurz nach dem Spiel seinen Abschied im Sommer verkündet und damit für Aufsehen gesorgt.

Doch im Rahmen seiner Ankündigung, mit S04 im Sommer wohl getrennte Wege zu gehen, hat er auch gegen einen Vereinsverantwortlichen des Pottklubs geschossen. Es ist nicht das erste Mal, dass dieser in die Kritik von (Ex-)Mitarbeitern gerät.

S04: Mini-Abrechnung mit Tillmann

Diese Aussagen sitzen! Van Wonderen hat mit seinem Team gegen den HSV einen irren Kampf abgeliefert und gegen den Tabellenführer trotz 90 Minuten Unterzahl einen verdienten Punkt gesichert. Auch im Anschluss war der Niederländer noch im Kampfmodus und teilte unter anderem gegen Vorstandsboss Matthias Tillmann aus!

„Normal wäre, dass er (Tillmann, Anm. d. Red.) neben dir steht und sagt: ‚Das passiert manchmal. Aber wir gehen weiter, weil unser Weg klar ist.‘ Stattdessen hört man nichts und es heißt hinter den Kulissen, dass es Zweifel gibt. Das finde ich enttäuschend und nicht gut. Das ist schade“, haute der Niederländer mit Blick auf die peinliche 0:2-Niederlage in Regensburg in der Vorwoche auf den Tisch. Rumms!

++ Trainer-Paukenschlag auf Schalke: van Wonderen haut auf den Tisch – und verkündet Abschied! ++

Schon im letzten Jahr sorgte Tillmann mit dem Umgang verdienter Mitarbeiter für Aufregung – so hatte er nach der vergangenen Saison einigen Spielern, Trainern und wichtigen Mitarbeitern mehr oder weniger zwischen Tür und Angel mitgeteilt, dass es für sie auf Schalke nicht mehr weiter gehen werde – unter anderem Knappen-Ikone Mike Büskens. Jetzt wendet sich auch der aktuelle Trainer, den Tillmann gemeinsam mit Ben Manga im vergangenen Herbst installiert hatte, gegen den S04-Boss.

Druck auf Tillmann wächst und wächst

„Ich möchte mit aller Liebe und harter Arbeit hier sein. Ich kann auch mit Kritik umgehen. Aber wenn du zweifelst, kannst du lieber jemand anderen nehmen“, legte van Wonderen nach. In einem Klub von der Größe von Schalke müsse man eng zusammenstehen und kommunizieren. „Wenn nicht, dann ist das für niemanden gut. Und sicher nicht für den Verein“, so der S04-Coach deutlich. Diese Aussagen lassen tief blicken und bestätigen den Anschein, dass Trainer am Berger Feld chronisch alleine und schnell fallen gelassen werden.

Weitere News:

Denn Fakt ist: Sportlich läuft es alles andere als in die richtige Richtung, doch menschlich ist van Wonderen für Schalke ein echter Glücksgriff (gewesen). Der Niederländer hat sich stets vor seinen Schützlingen und vor den Verein gestellt. Der zwischenmenschliche Umgang war für van Wonderen stets das A und O. Dies hat Tillmann bei der Trainerpersonalie allen Anschein nach erneut vermissen lassen.