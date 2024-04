Schalke 04: Überraschendes Gesicht im U23-Training! Fans trauen ihren Augen nicht

Die Zweitvertretung des FC Schalke 04 steht in diesen Tagen vermehrt im Fokus. Profi-Coach Karel Geraerts hat neben Timo Baumgartl auch Dominick Drexler in die U23 suspendiert. Das Team von Cheftrainer Jakob Fimpel bekommt immer mehr prominente Gesichter.

Denn neben den degradierten Profis ist schon Ex-Bundesliga-Star Pierre-Michel Lasogga ohnehin Teil des Fimpel-Teams. Dazu trainierte am Mittwoch (10. April) ein weiterer Ex-Bundesliga-Kicker bei der U23 des FC Schalke 04 mit.

FC Schalke 04: Ex-Nationalspieler am Berger Feld zu Gast

Amin Younes war am Mittwoch auf Schalke zu Gast. Der Ex-Gladbacher trainierte bei der S04-U23 mit, um sich fit zu halten. Auch der Bruder von Sidi und Leroy Sané, Kim, hält sich bei Blau-Weiß fit.

Younes hat jahrelang auf Top-Niveau gespielt, war unter anderem für Gladbach, Frankfurt, Neapel und Ajax im Einsatz und war zuletzt in Saudi-Arabien bei El Ettifaq unter Vertrag. Seit Juli 2023 ist er jedoch vereinslos. Bei S04 möchte sich der 30-Jährige nun fit halten, um sich für einen neuen Klub zu empfehlen.

Zu einem Einsatz für Schalke wird es jedoch wohl nicht kommen – sowohl für die U23 als auch für die Profis. Denn unter Vertrag bei Königsblau steht er nicht. Er ist lediglich Trainingsgast am Berger Feld.

Böse Erinnerung an bitteren Europa League-K.o.

Bei dem Namen Younes werden sich viele S04-Fans wohl an einen bitteren Europapokal-Abend erinnern. Younes war im April 2017 mit Ajax Amsterdam in der Veltins Arena zu Gast. Königsblau empfing die Niederländer zum Rückspiel des Europa League-Viertelfinals. Nach einer 0:2-Niederlage im Hinspiel führte Schalke nach 90 Minuten ebenfalls mit 2:0.

In der Verlängerung ging S04 sogar mit 3:0 in Führung und stand schon mit einem Bein im Halbfinale. Doch dann schoss Ajax acht Minuten vor Schluss das 3:1 und Younes selbst erzielte in der 120. Minute das 3:2 – somit schied der S04 aus. Knapp sieben Jahre später ist er zurück auf Schalke – jedoch als Trainingsgast bei der U23.