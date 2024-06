FC Schalke 04: Fans irritiert – kündigt ein Mega-Juwel HIER seinen Abgang an?

Der FC Schalke 04 hat zuletzt bereits vier Nachwuchstalente mit einem Profivertrag ausgestattet. Vitalie Becker, Emmanuel Gyamfi, Tristan Osmani und Taylan Bulut werden in der kommenden Saison der Lizenzemannschaft angehören – Stand jetzt.

Weitere Talente können folgen. Ein Name, der immer wieder genannt wurde, ist Max Grüger. Der Youngster zählt zu den vielversprechendsten Talenten der Knappenschmiede. Doch muss der FC Schalke 04 ausgerechnet ihn nun ziehen lassen?

FC Schalke 04: Top-Talent Grüger vor Abgang?

Die S04-U19 schließt die Saison mit einem Höhepunkt ab und gewinnt den Westfalenpokal gegen den SC Paderborn (4:0). Auch Grüger stand für die Elgert-Elf auf dem Rasen und wusste einmal mehr zu überzeugen. Er zählte in der abgelaufenen Saison zum absoluten Stammpersonal des S04-Nachwuchses.

Als defensiver Mittelfeldspieler kam er in 28 Partien auf 12 Torbeteiligungen. Neben seinen Stärken im Spielaufbau und im Zweikampf schaltet er sich immer wieder mit in die Offensive ein – das hat Grüger für sein Team so wertvoll gemacht.

Doch jetzt fürchten die S04-Fans, dass der gebürtige Gelsenkirchener seinen Jugend- und Herzensklub nach 12 Jahren verlassen könnte. Nach dem Pokalfinale postete der 19-Jährige ein Jubelbild in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: „Der letzte Tanz“.

U23, Profikader oder neues Kapitel?

Meint das S04-Juwel damit, dass er den Klub komplett verlässt oder sind das nur seine Abschiedsworte für seine U19-Mannschaftskameraden? Die Knappen-Anhänger befürchten Schlimmstes. „Grüger musst du halten, ein Abgang wäre enorm schmerzhaft“, schrieb ein Fan auf „X“.

Zuletzt deuteten die S04-Bosse an, dass auch Grüger einen Profivertrag bekommen könnte. Dafür spricht, dass S04 im defensiven Mittelfeld noch einige Kaderplätze zu vergeben hätte. Auch ein Jahr in der U23 wäre denkbar – in einigen Wochen wird wohl auch in der Personalie Grüger Klarheit herrschen.