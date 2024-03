FC Schalke 04: Saison gelaufen! Verletzungsschock für S04-Juwel

Großer Rückschlag für die U19 des FC Schalke 04! Stammkeeper Luca Podlech hat sich im Pokalhalbfinale gegen Freiburg (1:3) verletzt. Nu folgt die bittere Diagnose: Saison-Aus! Der Youngster gehört zu den größten Talenten des Pottklubs.

In Gelsenkirchen geboren und seit 2016 bei Königsblau: Podlech wird eine große Zukunft vorausgesagt – und die sieht er bei seinem Jugend- und Herzensklub. Trotz großer Konkurrenz hat der Youngster eine gute Perspektive auf einen Platz im Profi-Kader des FC Schalke 04. Nun wird er sich jedoch erstmal auf seine Genesung fokussieren müssen.

FC Schalke 04: Podlech zieht sich Mittelfußbruch zu

Schon nach wenigen Minuten musste Podlech das erste Mal am Fuß behandelt werden. In der 20. Minute ging es dann überhaupt nicht mehr. Der Schlussmann der Schalker A-Jugend musste unter Schmerzen ausgewechselt werden. Königsblau dürfte schnell klar gewesen sein, dass es was Ernsteres ist.

Podlech saß das restliche Spiel über mit dick bandagiertem Fuß auf der Ersatzbank. Wenige Tage später folgt die Diagnose: Laut „Recklinghäuser Zeitung“ handele es bei der Verletzung um einen Mittelfußbruch.

Die übliche Ausfallzeit bei einer solchen Verletzung sind etwa zwei Monate. Damit dürfte es das Saison-Aus für Podlech sein. Bitter für den Youngster! Der 19-Jährige war der S04-U19 bisher ein starker Rückhalt. In 14 Partien in dieser Saison hielt er sechsmal die Null – eine starke Quote.

Langfristiger Verbleib bei S04?

Somit steht für Podlech erstmal die volle Gesundung auf dem Plan. Sein Vertrag bei S04 läuft noch bis 2025. Der kommende Sommer dürfte also für ihn richtungsweisend werden. Bleibt er bei Königsblau, bietet ihm der Verein eine langfristige Perspektive bei den Profis oder verlässt er seinen Herzensklub nach knapp zehn Jahren?

Der Youngster hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er mit Königsblau Bundesliga spielen möchte und dass er noch lange bei Schalke bleiben wolle. Bei ausbleibender Perspektive dürfte er sich jedoch wohl gegen sein Herz und für seine Karriere entscheiden.