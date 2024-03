FC Schalke 04: Klub-Ikone mit vernichtenden Worten – „Ist eine Katastrophe“

Abstiegskampf in der 2. Bundesliga statt Champions League – der Absturz des FC Schalke 04 ist extrem dramatisch und nimmt nicht nur die Fans schwer mit. Auch Klub-Ikone Helmut Kremers leidet sehr unter der aktuellen Situation.

Kremers findet jetzt sehr deutliche Worte zum FC Schalke 04 und nimmt dabei auch die Verantwortlichen des Vereins in die Verantwortung. Er hat klare Vorstellungen, wie S04 aus der Krise kommt.

FC Schalke 04: Kremers findet deutliche Worte

Platz 14 und nur zwei Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz – der FC Schalke 04 steckt in der 2. Bundesliga mitten im Abstiegskampf. Dabei sollte es nach dem Abstieg in die zweithöchste Spielklasse eigentlich sofort wieder zurück nach oben gehen.

Für Kremers, der 277 Spiele für den FC Schalke 04 bestritt und 1972 den Pokal mit S04 gewann, ist die aktuelle Situation ein Graus: „Es ist furchtbar. Ich bin nach wie vor bei fast jedem Heimspiel im Stadion, aber mittlerweile ehrlich gesagt in erster Linie, um Bekannte zu treffen. Wenn man so schlechte Spiele sieht, ist man eigentlich gut beraten, seine Zeit anderweitig zu verbringen. Ich kann auch nicht 90 Minuten lang zuschauen“, sagte er zu „Bild“.

Der 74-Jährige, der 1994 sogar für drei Monate S04-Präsident war, erklärte weiter: „Ich kriege Panikattacken, wenn ich die Spiele und vor allem die Tabelle sehe. Das tut weh, das sind körperliche Schmerzen. Ich liebe diesen Verein, bin ihm nach wie vor eng verbunden. Wie Schalke aktuell dasteht, ist eine Katastrophe.“

Kremers: Schalke braucht Geld für „richtig gute Spieler“!

Er sieht den Fehler aber nicht bei den Spielern, sondern bei der Vereinsführung. Die S04-Stars würden ihr Bestes geben, es mangele einfach an Qualität. Der Verein müsse Geld generieren, „um richtig gute Spieler zu kaufen“. Außerdem kritisiert er, dass in der Vereinsführung kaum jemand Erfahrung im Fußball habe.

Seine Hoffnung hat Kremers aber noch nicht ganz aufgegeben. „Es gibt natürlich noch Chancen, dass Schalke in der Liga bleibt. Und ich hoffe sehr, dass es so kommt. Denn für den Verein, für die Mitarbeiter, für die Stadt wäre ein Abstieg dramatisch“, so der 74-Jährige zu „Bild“.