FC Schalke 04: Hammer-Erfolg für Knappen-Talente – Geraerts schaut genau hin

Beim FC Schalke 04 hat es in diesem Sommer einen großen Umbruch gegeben. Die Devise der Verantwortlichen: Man möchte mehr auf die eigene Jugend setzen und jungen Spielern vermehrt die Chance geben. Die Knappenschmiede soll wieder das Gerücht des S04 werden.

Die U19 von Kultcoach Norbert Elgert bietet dabei einige gute Talente, die in den kommenden Jahren den Sprung in den Profibereich schaffen könnten. Der Nachwuchs des FC Schalke 04 hat sein Können nun schon vor der Saison unter Beweis gestellt.

FC Schalke 04: U19 gewinnt internationales Top-Turnier

Zwei Wochen vor dem Saisonstart befindet sich die S04-A-Jugend bereits in einer starken Verfassung. Am vergangenen Wochenende spielte das neu formierte Team von Trainer Elgert ein hochklassig besetztes Turnier in Schwäbisch-Hall. Am Ende sprang Platz eins für den Knappen-Nachwuchs heraus.

Die Knappen blieben im gesamten Turnier unbesiegt. Unter anderem war auch die U18 des FC Liverpool sowie Eintracht Frankfurt, die TSG Hoffenheim und Hertha BSC dabei. In der Vorrunde kam Schalke zu einem 3:0-Sieg über die Hertha. Danach trennten sich der S04 und der VfB Stuttgart 3:3 und zum Ende der Vorrunde besiegten die Königsblauen den Ausrichter Sportfreunde Schwäbisch Hall mit 9:0.

Im Finale des Sparkassen-Bundesligacups am Sonntag setzten sich die Königsblauen mit 2:1 gegen den VfB Stuttgart durch. Im Halbfinale wurde zuvor der FC St. Pauli mit 1:0 geschlagen. Eine beeindruckende Leistung der Königsblauen. Darauf lässt sich für die Saison aufbauen.

Neu zusammengewürfeltes Team für Elgert

Mit Blick auf die vielen Veränderungen im U19-Kader ist der Sieg bei dem Jugendturnier durchaus ein Statement. Insgesamt 37 Transferbewegungen hat die A-Jugend des S04 hinter sich. 17 Spieler verließen die U19, ganze 20 neue kamen hinzu. Das ist ein mächtiger Umbruch für Elgert und Co.

Bereits in anderthalb Wochen beginnt die neue Saison. Zum Auftakt geht es gegen Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 04. August, 11 Uhr). In der Woche darauf kommt es schon zum ersten Highlight. Am Samstag (10. August, 11 Uhr) empfängt die Elgert-Elf den BVB zum Revierderby.