Schalke 04: Winter-Enttäuschung für Königsblau – wird im Sommer alles anders?

Der Transferwinter ist vorbei, drei Neuzugänge hat Schalke 04 verzeichnen können. Mit Loris Karius und Aymen Barkok sind zwei ablösefreie Akteure hinzugestoßen und auch für Pape Meissa Ba hat Königsblau nicht allzu viel bezahlt. Der Winter hat die wirtschaftlichen Bedingungen des Pottklubs einmal mehr deutlich gemacht.

Große Transfers oder gar Hammer-Coups waren in diesem Winter schlichtweg nicht drin. Das könnte sich im Sommer jedoch ändern. Dort könnten die wirtschaftlichen Voraussetzungen ganz anders sein. Für Schalke 04 könnte es ein ganz wichtiges Transferfenster werden.

Schalke 04: Großangriff im Sommer?

Die laufende Rückrunde steht unter der Prämisse, die Mannschaft weiter zu festigen und die jungen Spieler weiterzuentwickeln. In der kommenden Saison möchte man hingegen ganz oben angreifen und die Bundesliga-Rückkehr realisieren. Dafür bedarf es große Kaderanpassungen. Diese waren in diesem Winter – markttechnisch und finanziell – nicht möglich.

Doch wenn man darauf schaut, was sich bis zum Sommer und im Sommer tun kann, wird sich das im nächsten Transferfenster ändern. Die ganz, ganz großen Verträge laufen nach der Spielzeit aus: Ralf Fährmann, Dominick Drexler und Marcin Kaminski werden den Verein verlassen. Alle drei Spielern beziehen noch ein fürstliches Gehalt bei Königsblau. Auch Tobias Mohrs Zukunft ist noch nicht geklärt. Er gehört ebenfalls zu den Spielern mit den besseren Verträgen am Berger Feld.

++ FC Schalke 04: Mulder kündigt Hammer-Deal an – „Sind schon sehr weit“ ++

Diese Einsparungen dürften einiges an Budget frei machen. Dazu könnte auch die neu gegründete Fördergenossenschaft „Auf Schalke eG“ ein wichtiger Faktor werden. Derzeit hat man schon knapp fünf Millionen Euro eingenommen. Bis zum Sommer hat man das Ziel, die Zehn-Millionen-Euro-Marke zu erreichen. Auch das würde weitere Freiheiten schaffen.

Sylla-Hammer für Defensiv-Verstärkungen?

Der dritte große Finanzpunkt dürfte der Verkauf von Top-Stürmer Moussa Sylla werden. Intern erhofft man sich, eine Ablöse von mehr als zehn Millionen Euro einnehmen zu können. Ein großer Teil davon würde dann wohl wieder in den Kader und mögliche Neuzugänge fließen. Dass Sylla wechselt, ist schon mehr oder weniger besiegelt. Zu gut ist der Angreifer und zu nötig hat S04 dieses Geld. Auch ein Verkauf von Top-Talent Taylan Bulut und Derry John Murkin stehen im Raum – vor allem, wenn die beiden ihre Verträge nicht verlängern sollten.

Weitere News:

All das wird Geld in die klamme Knappen-Kasse spülen. Und Ben Manga und Co. werde dieses Budget dann nutzen, um das Team spürbar zu verstärken. Anders als im vergangenen Sommer dürfte im kommenden Transferfenster wohl vorwiegend auf Soforthilfen gesetzt werden, um dann in der Saison 2025/26 eine gute Rolle in Liga zwei spielen zu können. Vor allem in der zentralen Defensive (Innenverteidigung und defensives Mittelfeld) herrscht großer Bedarf, wenn man Richtung Aufstieg schielen möchte.