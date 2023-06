FC Schalke 04: Wichtiges Zeichen für Neuzugänge – diesen Glanz hat S04 trotz Abstiegs nicht verloren

Der FC Schalke 04 steckt in einer sportlich schwierigen Lage. Nach dem Erstliga-Hoch im vergangenen Jahr folgt nun erneut der Absturz in Liga zwei. Es bleibt eine Achterbahnfahrt, die auf Schalke keinem gefallen kann. In der kommenden Saison geht es wieder darum, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Dafür sollen auch die nötigen Neuzugänge sorgen.

Um diese an Land zu ziehen, werden die Bosse des FC Schalke 04 auch Überzeugungsarbeit leisten müssen. Dabei könnte die vergangene Saison ganz entscheidend sein. Denn diese hat gezeigt, dass die Spieler von Königsblau weiterhin heiß begehrt sind und der S04 durchaus als Sprungbrett angesehen werden kann. Auch in Liga zwei.

FC Schalke 04: Königsblau das Sprungbrett für große Karrieren?

Der Abstieg sitzt noch immer tief in den Knochen und ist wohl noch nicht ganz verdaut. Dennoch richten alle Beteiligten ihren Blick nach vorne. Das gilt sowohl für die Spieler, als auch für die Vereinsbosse. Während die Akteure derzeit über ihre Zukunft (auf Schalke) nachdenken, gilt es für die Verantwortlichen darum, einen starken Kader für die zweite Liga zusammen zustellen.

Dass der S04 auch in Liga zwei eine enorme Strahlkraft hat, zeigen nicht nur die Zuschauerzahlen. Nach dem Abstieg haben einige Spieler den Verein bereits verlassen oder werden in der kommenden Wochen noch wechseln. Dabei zeigt sich, dass die S04-Akteure auf dem Transfermarkt beliebt sind und auf dem Zettel einiger Top-Klubs stehen. So wechselte Ex-Knappen-Star Alex Kral vor wenigen Tagen zu Champions League-Teilnehmer Union Berlin. Bei Youngster Tom Krauß stehen mehrere deutsche und englische Klubs Schlange. Mainz 04 und der FC Everton sollen unter anderem um den 21-Jährigen buhlen.

Auch Moritz Jenz, Marius Bülter und Rodrigo Zalazar haben in Deutschland – oder sogar europaweit – einen Markt und könnten noch einen sportlichen und durchaus auch wirtschaftlich lukrativen Wechsel anstreben. Eigengewächs Malick Thiaw wechselte nach dem Aufstieg im vergangenen Sommer zu AC Mailand. Dort stand er nicht nur im Champions League-Halbfinale auf dem Platz, sondern wurde auch deutscher A-Nationalspieler. Ein großer Sprung, der sich definitiv ausgezahlt hat.

Wichtiger Faktor für Neuzugänge

Spieler wie Thiaw, Kral, Krauß und Co. zeigen, was möglich ist, wenn man auf Schalke gute Leistungen zeigt. Man kann auf sich aufmerksam machen und sich für große Klubs empfehlen – trotz der sportlich schwierigen Lage. Dass S04-Spieler noch immer sehr begehrt sind, ist auch ein Zeichen für mögliche Neuzugänge. Man kann den Spielern durchaus eine Perspektive geben. Spieler können Königsblau und das Umfeld als Sprungbrett nutzen. Sowohl in Liga eins als auch in Liga zwei haben Scouts ihre Augen auf Schalke. Der Pottklub hat wohl auch mit dem erneuten Abstieg nicht an Strahlkraft verloren.

Dadurch könnten einige Spieler von dem Projekt und der Perspektive auf Schalke überzeugt werden, um den S04 wieder in Liga eins zu schießen. Faktoren, die ganz entscheidend werden könnten. In jedem Fall werden Peter Knäbel, Andre Hechelmann und Co. Beispiele wie diese anführen, um Spieler für Blau-Weiß gewinnen zu können.