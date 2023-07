FC Schalke 04: Planänderung der Transfer-Strategie – verzichten Hechelmann und Co. auf diesen Deal?

Dass beim FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt noch einiges passieren wird und passieren muss, ist seit Wochen klar. Vor allem defensiv. Derzeit hat man nur zwei fitte Innenverteidiger und einen Linksverteidiger im Kader. Deutlich zu wenig für die Ambitionen, die Königsblau in der kommenden Saison hat.

Doch die Bosse des FC Schalke 04 scheinen eine Position hinten anzustellen, um die andere Kaderbaustelle optimal besetzen zu können.

Neben der Innenverteidigung hat der S04 in den vergangenen Wochen intensiv nach einem Linksverteidiger gesucht. Lange war die Ex-Düsseldorf-Leihgabe Micha Karbownik hoch im Kurs. Doch der Pole soll zu teuer sein, das finanzielle Gesamtpaket, das Brighton & Hove Albion aufruft, ist schlicht nicht zu stemmen.

Und nachdem dieser Deal offenbar vom Tisch ist, sollen die S04-Verantworltichen sogar darüber nachdenken, gar keinen Linksverteidiger zu holen. Laut mehreren Medien haben Thomas Reis und Co. ihre Entscheidung geändert und sehen sich mit Thomas Ouwejan als Stammkraft und Tobias Mohr und Henning Matriciani als Back-Ups gut aufgestellt.

Vor allem von Ouwejan ist man überzeugt. Der Niederländer sei topfit und man sei guter Dinge, dass er unangefochtener Stammspieler wird. Besonders seine Standardstärke würde klar für den Linksverteidiger sprechen.

Greiml-Verletzung als Grund für das Umdenken?

Keinen Linksverteidiger zu holen, wäre tatsächlich verwunderlich. Denn vor der Transferphase betonten die S04-Bosse noch, dass man in jedem Fall einen Spieler für die linke Defensivseite verpflichten wird. Doch bisher ist nichts passiert.

Ein Grund dafür könnte die schwere Verletzung von Leo Greiml sein. Der Innenverteidiger zog sich im Testspiel gegen Twente Enschede erneut einen Kreuzbandriss zu und wird dem S04 viele Monate fehlen. So muss der Pottklub anstatt einen, sogar zwei neue Spieler für die defensive Zentrale holen.

Und für zwei hochkarätige Innenverteidiger plus einen starken Linksverteidiger hat Königsblau schlicht kein Geld. So entschied man sich intern wohl, erst die Innenverteidigung vollständig besetzen und einen neuen Linksverteidiger hinten anstellen zu wollen. Doch auch die Innenverteidiger sind bei S04 noch nicht wirklich in Sicht.