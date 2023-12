FC Schalke 04: Blitz-Abgang bahnt sich an! Zwei S04-Stars stehen unmittelbar vor Wechsel

In den vergangenen Tagen hatten sich erste Abgänge beim FC Schalke 04 bereits angedeutet – nun soll schon bald der Vollzug folgen. Gleich zwei Akteure haben keine Zukunft auf Schalke mehr und werden den Verein wohl verlassen.

In einer enttäuschenden Hinrunde konnten sie nur ganz wenige Spielminuten sammeln und nicht wirklich überzeugen. Laut der „Bild“ stehen Ibrahima Cisse und Niklas Tauer beim FC Schalke 04 vor einem schnellen Absprung.

FC Schalke 04: Cisse vor Leihe nach Belgien

Cissé steht vor einer Leihe zu Belgiens Zweitliga-Spitzenreiter Zulte Waregem. Der Innenverteidiger konnte sich unter keinem Trainer durchsetzen – weder bei Frank Kramer, noch Thomas Reis oder jetzt Karel Geraerts. Sein Haupt-Problem: fehlende Grund-Fitness.

Dazu konnte er auch in den wenigen Einsätzen, die er bekommen hat, nicht wirklich Werbung für sich machen. So endete sein Startelf-Debüt beim Hamburger SV (3:5) in einem Desaster. Einige Patzer, eine unnötige Gelb-Rote-Karte und eine bittere Auftaktniederlage – Cisse erwischt einen echten Horror-Tag.

Danach sammelte er lediglich beim Pokalspiel beim FC St. Pauli noch einige Spielminuten. Damals ließ er sich wegen Erschöpfung selbst auswechseln – ein klares Zeichen über seine Fitness. Er zählt zu den größten Talenten des S04 – doch das Potenzial bekommt er (noch) nicht auf den Platz. In Belgien soll er nun weitere Erfahrungen sammeln.

Tauer zieht es wohl nach Braunschweig

Niklas Tauer wird sich wohl Liga-Konkurrent Eintracht Braunschweig anschließen. Dafür soll die Leihe mit Stamm-Klub Mainz 05 aufgelöst. Alternativ sind nach „Bild“-Informationen zwei weitere deutsche Zweitligisten an dem Sechser interessiert. Ähnlich wie Cisse konnte auch Tauer sich beim S04 nicht durchsetzen.

Viele kleinere Verletzungen bremsten ihn immer wieder aus. Nun endet seine Zeit auf Schalke wohl vorzeitig. Damit hat Königsblau im Gegenzug auch Handlungsbedarf im zentral-defensiven Mittelfeld. Nach dem Abschied von Tauer hätte man nur noch Ron Schallenberg und Danny Latza – das wäre sehr dünn.