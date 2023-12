Ex-Schalke-Talent spielt groß auf – Wagen Hechelmann und Co. nun die Rückholaktion?

Beim MSV Duisburg brennt einmal mehr der Baum. Zwar konnte man sich in den letzten Spielen etwas stabilisieren, doch der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet steckt weiter tief im Abstiegskampf. Einer der wenigen Lichtblick: Caspar Jander, der 2019 aus der Jugend des FC Schalke 04 zu den Zebras wechselte.

In der vergangenen Saison deutete er sein großes Potenzial bereits an, in der laufenden Spielzeit zeigt der 20-Jährige eindrucksvoll, dass er eine große Zukunft vor sich hat. Sollte der FC Schalke 04 sich um eine mögliche Rückkehr des Top-Talentes bemühen?

Ex-Schalker Jander spielt sich ins Rampenlicht

Jander ist einer der aufstrebenden Fußball-Sterne der dritten Liga. Der spielstarke Mittelfeld-Akteur zeigte schon in der vergangenen Saison, dass er für den MSV Duisburg ein enorm wichtiger Spieler werden kann. In der Hinrunde der laufenden Saison bestätigte er diesen Eindruck: In allen 18 Spielen stand er in der Startelf, ist der Dreh- und Angelpunkt des Duisburger Spiels und setzt seine Mitspieler immer wieder gut in Szene.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Der U20-Nationalspieler kam über Preußen Münster und Borussia Dortmund 2017 zum S04. Bei Königsblau spielte er von der U16 bis zur U19, ehe es ihn aufgrund der fehlenden Perspektive am Berger Feld zum Ruhrpott-Nachbarn nach Duisburg zog. Mit einer solchen Entwicklung beim MSV haben wohl nur die wenigsten gerechnet – trotz des großen Potenzials, das er schon bei Schalke zeigte.

++ FC Schalke 04: Transfer-Hammer bahnt sich an – S04 beißt sich in den Hintern ++

Mit seinen Anlagen könnte er für S04 in den kommenden Wochen und Monaten durchaus interessant werden. Denn ein großes Problem von Königsblau ist es, den Ball vom Mittelfeld in das letzte Drittel zu den Angreifern zu treiben und die Stürmer ins Spiel zu bekommen. Jander beweist Woche für Woche, dass er genau das drauf hat.

Zweitliga-Trio zeigt großes Interesse

Allerdings scheint eine S04-Rückkehr für Jander derzeit eher unrealistisch. Denn der Youngster ist viel umworben. Gleich mehrere Zweitliga-Klubs haben bereits ihr Interesse bekundet. Unter anderem sollen der Hamburger SV, der 1. FC Nürnberg und Holstein Kiel den 20-Jährigen genauestens beobachten.

Weitere News:

Sein Vertrag beim MSV Duisburg läuft im Sommer aus, eine Verlängerung ist derzeit noch kein Thema. Die interessierten Vereine dürften schon jetzt Schlange stehen, um einen ablösefreien Wechsel nach der Saison zu forcieren. Sollte der S04 tatsächlich an dem Ex-Schalker interessiert sein, müsste man sich nicht nur mächtig ins Zeug legen, sondern vor allem auch schnell sein.