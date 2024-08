Schalke 04 holt viele neue Spieler: Doch DAS sorgt bei den Fans für Fragezeichen

Ben Manga und Marc Wilmots haben einen dicken Umbruch angekündigt und die beiden S04-Bosse haben ihre Worte in Taten umgesetzt. Ganze 14 neue Spieler hat Schalke 04 bereits vorgestellt, dazu konnte man ein halbes Dutzend Jugendspieler mit Lizenzspielerverträgen ausstatten.

Erst am Dienstag (20. August) hat Schalke 04 drei Neuzugänge auf einen Schlag vorgestellt, am Freitag (23. August) folgte mit Christopher Antwi-Adjei der nächste – so langsam dürften die Planungen auf der Zugangsseite sich also dem Ende zuneigen. Doch die Fans wittern weitere Neuzugänge – das liegt vor allem an einem ganz bestimmten Detail.

Schalke 04: Manga und Co. vollziehen XXL-Umbruch

Mit Steve Noode, Ilyes Hamache und Mauro Zalazar hat der FC Schalke noch einmal ordentlich auf dem Transfermarkt zugelangt. Mit diesen Transfers stellt sich der Pottklub perspektivisch noch breiter auf – Königsblau hat nun einige vielversprechende Talente in den eigenen Reihen.

Insgesamt haben die Knappen in diesem Sommer bereits über 30 Transfers zu verzeichnen – wenn man Leihenden, Abgänge, Zugänge und Jugendspieler mit einrechnet. Das ist eine echte Ansage und unterstreicht die Ambitionen von Manga und Co., den Verein komplett neu aufstellen zu wollen.

Nach all den Transfer könnte man wohl davon ausgehen, dass Königsblau auf der Zugangsseite wohl fertig ist. Doch das ist wohl nicht der Fall – weitere Neuzugängen könnten folgen, wenn Streichkandidaten wie Henning Matriciani oder Sebastian Polter den Verein in den kommenden Tagen noch verlassen würden.

Legendäre Trikotnummer wirft Fragen auf

Ein Detail, das diese These unterstützt, ist die Trikotnummer zehn. Die Rückennummer des Spielmachers ist für viele Akteure und S04-Fans noch immer etwas ganz Besonderes. In der vergangenen Saison trug Lino Tempelmann diese Nummer, doch der Mittelfeldakteur wurde aussortiert und soll auch noch gehen. Dazu wurde ihm die Zehn bereits „weggenommen“, auf der Vereinsseite wird er mit der Nummer 27 aufgeführt.

Dass der S04 diese Trikotnummer für die laufende Spielzeit gar nicht vergibt, ist eher unwahrscheinlich. Mit Ausnahme des Frühjahres 2020 war die Zehn auf Schalke seit 1988 durchgehend vergeben. Unter anderem trugen Fanlieblinge wie Rodrigo Zalazar, Julian Draxler, Ivan Rakitic, Lincoln oder Olaf Thon diese legendäre Nummer – kommt also doch noch ein neuer Offensivakteur und tritt in diese großen Fußstapfen? Die Fans träumen in jedem Fall noch von einer neuen „Zehn“ auf Schalke.