Die Gerüchte um Rodrigo Zalazar werden mit jedem Tag mehr. Seit dem Abstieg scheint der Abgang des Publikumslieblings immer wahrscheinlicher, der Uruguayer würde seine Karriere gerne in einer höheren Liga fortsetzen. Der Gang mit dem FC Schalke 04 ist wohl eher keine Option für den 23-Jährigen.

In den vergangenen Wochen sollen vor allem Vereine aus Brasilien interessiert gewesen sen. Nach und nach zeigen auch Vereine aus Europa ihr Interesse an dem Offensiv-Akteur. Mit einem Klub aus Portugal soll sich Zalazar sogar schon einig sein. Verlässt er den FC Schalke 04 bereits in den nächsten Tagen?

FC Schalke 04: Zieht es Zalazar nach Braga?

Brasilien, Spanien, Italien, Belgien? Die Liste der Zalazar-Interessenten ist lang. So sollen schon der RSC Anderlecht, der FC Turin und Villareal angeklopft haben. Wirklich konkret ist es aber wohl noch mit keinem der genannten Vereine. Dafür könnte es demnächst mit einem anderen europäischen Klub intensivere Verhandlungen geben.

Denn laut der portugiesischen Tageszeitung „A Bola“ soll der SC Braga heiß auf Zalazar sein. Zalazar und Braga sind sich demnach schon grundsätzlich über einen Vertrag einig. Im weiteren Verlauf würden nun die Verhandlungen mit Königsblau anstehen. Der portugiesische Erstligist ist schon an den S04 herangetreten, eine Einigung soll es aber noch nicht geben.

++ FC Schalke 04: Reis nach enttäuschendem Testspiel bedient – „Darf nicht passieren“ ++

Braga ist also der nächste Klub auf der Interessentenliste. In den vergangenen Wochen ist es noch mit keinem Klub richtig intensiv geworden. Ob sich das nun mit Braga ändert? Die S04-Verantwortlichen haben sich in den letzten Tagen noch nicht zu der Personalie Zalazar geäußert. Letzter Stand war, dass Königsblau normal mit dem Südamerikaner weiter plant.

Zalazar reist mit nach Mittersill

Was derzeit auf jeden Fall sicher ist: Zalazar wird am Samstag (8. Juli) gemeinsam mit seinen Teamkollegen ins Trainingslager des S04 nach Mittersill reisen. Nachdem der Uruguayer das Testspiel beim 1. FC Bocholt noch krankheitsbedingt verpasst hatte, wird er in Österreich dann voll ins Training einsteigen. Auch die Testspiele, die während der Tage im Trainingslager angedacht sind, wird der Uruguayer, Stand jetzt, bestreiten.

Weitere News:

Doch trotzdem kann quasi jeden Tag mehr Fahrt in den Poker um Zalazar reinkommen. Sportdirektor Andre Hechelmann betonte mehrfach, dass man kaum von der geforderten Ablöse (rund fünf Millionen Euro) abweichen werden. Dieser Preis könnte viele Interessen abschrecken und die Verhandlungen kompliziert machen. Doch bei S04 hat man weiterhin keine Not, den Fanliebling abzugeben, und kann hartnäckig bleiben.