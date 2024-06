FC Schalke 04 macht es offiziell – Entscheidung um S04-Juwel gefallen

Der FC Schalke 04 bastelt weiter fleißig an der Zukunft. Die Sportbosse um Marc Wilmots und Ben Manga treiben die Kaderplanung für die kommende Saison und die nächsten Jahre weiter voran. Nun ist die nächste Entscheidung gefallen.

Wie der FC Schalke 04 am Donnerstag (6. Juni) verkündete, wird auch Max Grüger einen Profivertrag erhalten. Damit ist der Youngster schon das sechste Eigengewächs, das einen Vertrag für die Lizenzmannschaft bekommt.

FC Schalke 04: U19-Juwel Grüger erhält Profivertrag

Nach Emmanuel Gymanfi, Taylan Bulut, Luca Podlech, Vitalie Becker und Tristan Osmani ist nun auch Grüger an der Reihe. Der 19-Jährige hat einen Profivertrag unterschrieben und wird so auch in Zukunft das Trikot von Königsblau tragen. Damit stellt sich der S04 weiter für die Zukunft auf.

„Mit der Vertragsverlängerung von Max Grüger gehen wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent weiter. Wir wollen wieder vermehrt auf eigene Talente setzen und diese bestmöglich weiterentwickeln, bis sie den Sprung in den Lizenzbereich schaffen“, sagte Marc Wilmots.

„Ich bin stolz, dass ich die Möglichkeit bekomme, mich weiterhin zeigen und gleichzeitig den nächsten Schritt machen zu können. Dafür bin ich den Verantwortlichen sehr dankbar“, erklärt der gebürtige Gelsenkirchener.

Grüger bleibt S04 treu

Zuletzt hatte es immer Gerüchte um die Zukunft des U19-Nationalspielers gegeben. Bleibt er bei S04 oder verlässt er den Verein nach 12 Jahren? Nun ist ein Abgang vom Tisch, Grüger wir auch künftig am Berger Feld spielen. Der defensive Mittelfeldspieler wechselte 2011 vom SSV Buer zu S04. Schon in der Winterpause durfte er erste Profiluft schnuppern – Karel Geraerts nahm den Youngster mit ins Trainingslager.

Mit der Vertragsverlängerung von Grüger senden die Knappen-Bosse ein weiteres wichtiges Zeichen an die eigenen Nachwuchsspieler: Königsblau möchte in Zukunft wieder voll auf die eigenen Talente setzen und ihnen die Chance im Lizenzbereich bieten. Mit den sechs Youngsters in diesem Jahr hat man in diese Richtung schon in echtes Ausrufezeichen gesetzt.