FC Schalke 04: Transfer-Flirt verkündet Abschied – geht jetzt alles ganz schnell?

Sein Name schwirrt schon seit Tagen um das Berger Feld, nun könnte es so richtig heiß werden. Ron-Thorben Hoffmann von Eintracht Braunschweig soll laut „Sky“ die neue Nummer eins des FC Schalke 04 werden. Marius Müller hingegen zieht es wohl zum VfL Wolfsburg in Liga eins.

Hoffmann soll schon eine ganze Weile auf der Liste des FC Schalke 04 gestanden haben. Wie „Sky“ berichtet, soll es schon zu konkreten Verhandlungen gekommen sein. Der Wechsel zu S04 scheint jetzt nur noch eine Frage der Zeit.

FC Schalke 04 vor Hoffmann-Transfer

Hoffmann zählte – wie auch Müller – zu den besten Torhütern der abgelaufenen Zweitliga-Saison. Der 25-Jährige hatte einen großen Anteil am Braunschweiger Klassenerhalt. Mit seinen starken Leistungen hat er sich unter anderem auf das Radar des S04 gespielt.

Laut „Braunschweiger Zeitung“ wollte Hoffmann seinen auslaufenden Vertrag bei den Niedersachsen eigentlich verlängern, doch S04 funkt dazwischen und überzeugte den Keeper wohl von einem ablösefreien Wechsel nach Gelsenkirchen.

Nun hat Hoffmann sich auch offiziell bei der Eintracht verabschiedet. „Ich wollte euch mitteilen, dass ich meinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Diese Entscheidung fällt mir brutal schwer. Die zwei Jahre in Braunschweig waren eine ganz besondere Zeit“, so der Torhüter auf seinem Instagram-Kanal.

Hütet in der kommenden Saison wohl das Schalker Tor: Ron-Thorben Hoffmann. Foto: IMAGO/Zink

„Verstehe eure Enttäuschung“

Somit scheint der Weg für S04 frei – eine Verkündigung könnte schon in den kommenden Stunden folgen. „Ich verstehe eure Enttäuschung, aber ich habe bis zur letzten Sekunde alles für diesen Verein gegeben“, schreibt Hoffmann weiter. In der kommenden Saison wird er wohl das Knappen-Tor hüten und unter anderem gegen seinen Ex-Klub spielen.

Mit einer möglichen Hoffmann-Verpflichtung reagiert Königsblau frühzeitig auf den Abgang von Müller. Der Keeper wird sich aller Voraussicht nach dem VfL Wolfsburg anschließen und Königsblau nach nur einem Jahr wieder verlassen.