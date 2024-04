FC Schalke 04: Neuer Scout kennt ihn schon – wäre dieser Shooting-Star einer für S04?

Der FC Schalke 04 hat vor Kurzem seine komplette Scouting-Abteilung umgekrempelt. Laut mehreren Medienberichten habe Königsblau gleich acht Scouts freigestellt und im Gegensatz acht neue Talentaugen eingestellt. Einer der neuen Scouts ist Sebastian Echave – ein enger Vertrauter von Ben Manga, der bei Klassenerhalt als Kaderplaner kommen soll.

Echave ist seit vielen Jahren an der Seite von Manga und gilt als Südamerika-Experte. Der Scout hat auf seinen Social-Media-Kanälen bereits offiziell gemacht, dass er ab sofort für den FC Schalke 04 im Einsatz ist. In seinen Instagram-Storys postet der Experte auch immer wieder Spiele, die er – unter anderem beruflich – besucht.

FC Schalke 04: Hat Echave schon den ersten Youngster im Blick?

Echave arbeitete schon in Frankfurt und beim FC Watford mit Manga zusammen. Dazu war er unter anderem für vier Jahre Chefscout des FC Malaga, wo seine Zeit 2014 endete. In seiner Zeit fiel auch die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte des FC Malaga auf internationalem Level. Nun ist er also für Königsblau auf Transfer-Jagd.

In den vergangenen Tagen hat der Scout – wie aus seinem Instagram-Kanal hervorging, vor allem eine Mannschaft in Südamerika besucht: CA Belgrano Córdoba aus Argentinien. Gut möglich also, dass er dort Spieler für S04 sichtet. Besonders ein Akteur von Belgrano könnte für S04 interessant sein. Matias Moreno ist ein 20-jähriger Innenverteidiger und zählt zu den größten argentinischen Nachwuchstalenten auf dieser Position.

Trotz seines jungen Alters ist er bei dem argentinischen Erstligisten bereits Stammspieler, absolvierte in dieser Spielzeit die meisten Partien über die volle Distanz. Der Rechtsfuß hat seine Stärken vor allem im Spielaufbau – er überzeugt mit hoher Passgenauigkeit und starken Vertikalbällen.

Der FC Schalke 04 wird im kommendem Sommer neue Defensiv-Verstärkung bekommen müssen. Matias Moreno (re.) könnte ein interessanter Kandidat sein. Foto: IMAGO/TheNews2

Moreno könnte zum Schnäppchen werden

Dazu ist er mit 1,93 Meter Körpergröße ein enorm robuster und zweikampfstarker Innenverteidiger. Man kann durchaus sagen, dass Moreno als zentral defensiver Spieler bereits jetzt ein starkes Gesamtpaket vorweisen kann. Doch die wichtigste Komponente für den S04: Moreno könnte aufgrund seiner Vertragssituation zum absoluten Schnäppchen werden.

Weitere News:

Der 20-Jährige besitzt bei Belgrano einen gültigen Vertrag bis Ende des Jahres. Da sich sein Marktwert laut „Transfermarkt“ auf knapp 700.000 Euro beläuft, könnte Königsblau ihn sicherlich relativ günstig bekommen – für den klammen Pottklub enorm wichtig. Fakt ist: Moreno könnte ein enorm interessanter Spieler für Schalke sein.