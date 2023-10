FC Schalke 04: Zweitliga-Konkurrent bestätigt S04-Interesse – „Gab auch Gespräche“

Irgendwie punkten und mit einem halbwegs guten Gefühl in die Länderspielpause gehen – das dürfte wohl der Plan des FC Schalke 04 für das kommenden Heimspiel gegen Hertha BSC sein. Die Aufgabe wird allerdings ein echtes Brett.

Denn die Hauptstädter präsentierten sich in den vergangenen Wochen immer besser – im Gegensatz zum FC Schalke 04 geht es bei der Hertha wieder bergauf. Auch, weil man viele interessante Spieler geholt hat. Einer von denen ist Neu-Kapitän Toni Leistner – wie er nun bestätigte. wäre er jedoch fast bei Königsblau gelandet.

FC Schalke 04: Transfer von Leistner stand im Raum

Sein Wechsel zu Hertha Berlin brachte einige Diskussionen mit – als bekennender Unioner war Leistner in den ersten Wochen im blau-weißen Teil der Hauptstadt nicht allzu gerne gesehen. Doch mit seinen Leistungen und seinem Einsatz für die Hertha hat Leistner einiges an Kredit bei den Hertha-Fans gewonnen.

Vor dem Spiel gegen Schalke 04 klärte Leistner zum Ablauf des Transfersommers auf und verriet auch ein pikantes Detail: Er wäre fast zu Königsblau gewechselt. Sein enger Kumpel und Trauzeuge Sebastian Polter wollte den Defensiv-Mann nach Gelsenkirchen lotsen, erklärte Leistner gegenüber der „Bild“.

„Es gab auch Gespräche“, betonte Leistner. Letztlich ist ein Transfer allerdings nicht zu Stande gekommen. „Irgendwann kamen einige Vereine gleichzeitig an, und ich musste alles abwägen“, so Leistner, der mit einem Schmunzeln hinzufügte: „Vielleicht war ich Schalke zu alt.“ Am Ende hatte er bei der Hertha das beste Gefühl und unterschrieb bis 2025 in Berlin.

Sticheleien zwischen Leistner und Polter

So kommt es nun also dazu, dass die beiden Kumpels nicht mit, sondern gegeneinander kämpfen, wenn der S04 am Sonntag (8. Oktober, 13.30 Uhr) die Hertha aus Berlin empfängt. Sowohl Leistner als auch Polter würden sich schon enorm auf diese Partie freuen, erklärte der 33-Jährige .

In den vergangenen Tagen gab es zwischen den beiden immer mal wieder kleine Sticheleien, verriet der Hertha-Kapitän. „Das geht schon eine Weile so. Das wird spannend, wie viel Feuer da auf dem Platz herrscht“, kündigte Leistner an.