FC Schalke 04: Bittere Kunde! Diese Nachricht kann S04 überhaupt nicht gebrauchen

Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den HSV war beim FC Schalke 04 zunächst einmal durchatmen angesagt. Die Lage bleibt angespannt, Königsblau steckt weiter im Abstiegskampf. Und doch dürften Fakten, wie drei Spiele ohne Niederlage oder einen 0:2-Rückstand aufgeholt zu haben, guttun.

Zu Wochenbeginn folgte jedoch gleich die nächste bittere Nachricht für den FC Schalke 04: Ein Leistungsträger der vergangenen Wochen wird Königsblau wohl länger fehlen als gedacht. Der Offensiv-Akteur verpasste bereits das Top-Spiel in Hamburg.

FC Schalke 04: Mohr droht länger auszufallen

Tobias Mohr ist zweifelsohne neben Kenan Karaman und Moussa Sylla der Mann der Saison bisher. Der 29-Jährige stand bereits auf der Abschussliste, ist nur geblieben, weil sich kein Wechsel ergeben hat und ist nach und nach zu einem absoluten Stammspieler und Leistungsträger avanciert. Satte neun Torbeteiligungen lieferte er bereits – genauso viele wie in seinen zwei vorherigen Jahren zusammen.

Mohr stand bis zum Auswärtsspiel beim HSV in jedem Pflichtspiel in dieser Saison auf dem Rasen. Der Angreifer zog sich in der Vorwoche eine Oberschenkelverletzung zu. Auf Schalke hatte man gehofft, dass er nur für das Spiel in der Hansestadt ausfallen wird. Allerdings wird er wohl auch in den kommenden Wochen fehlen.

Laut der „WAZ“ verpasst Mohr in jedem Fall das Spiel gegen Kaiserslautern (Freitag, 29. November, 18.30 Uhr), für die Partie in Paderborn (Freitag, 06. Dezember, 18.30 Uhr) dürfte es ebenfalls eng werden. In diesen beiden Spielen wird Mohr also wohl noch fehlen.

Comeback gegen Düsseldorf?

Nach den Spielen gegen Kaiserslautern und Paderborn stehen für S04 noch zwei weitere Hammer-Aufgaben vor der Winterpause an. Zunächst empfängt Schalke die Fortuna aus Düsseldorf (Samstag, 14. Dezember, 13 Uhr), ehe man zum Jahresabschluss zur SV Elversberg (Freitag, 20. Dezember, 18.30 Uhr) reisen muss. Mit Blick auf diese beiden Spiele hofft man, dass Mohr wieder fit wird.

Fakt ist: In dieser schweren Hinrunde muss Schalke 04 immer wieder die Ausfälle von wichtigen Akteuren kompensieren. Für Coach Kees van Wonderen ist es einmal mehr keine leichte Aufgabe – schließlich zählte Mohr zu den formstärksten Spielern im Kader.