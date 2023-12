FC Schalke 04: Lieberknecht gerührt von S04 – „Haben uns sehr gefreut“

Anfang November schockierte die Nachricht von dem Schlaganfall von Simone Lieberknecht, Ehefrau von Darmstadt-Coach Torsten Lieberknecht, ganz Fußball-Deutschland. Im Nachgang meldeten sich viele Klubs und viele Fußballer bei dem Fußballtrainer und seiner Familie.

Knapp ein Monat später geht es Simone Lieberknecht wieder deutlich besser. Gegen Wolfsburg (0:1) besuchte sie das erste Mal nach ihrem Unfall wieder ein Darmstadt-Spiel im Stadion – passend zu Weihnachten eine schöne Nachricht. Danach bedankte sich Lieberknecht bei vielen Klubs für die Unterstützung – vor allem beim FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Knappen-Team schickt Brief an Familie Lieberknecht

Der Darmstadt-Coach hatte sich nach dem Schicksalsschlag seiner Frau knapp anderthalb Wochen zurückgezogen, übergab seine Dienste seinen Co-Trainer und sorgte sich vollumfänglich um seine Frau. Knapp vier Wochen später geht es Simone Lieberknecht schon deutlich besser – so gut, dass sie die Darmstadt-Spiele sogar wieder im Stadion verfolgen konnte.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Die Darmstädter waren für den menschlichen Umgang mit dem Schicksalsschlag von vielen Seiten gelobt worden. „Ein Schlaganfall seiner Frau Simone erfordert aktuell Torstens gesamte Kraft und Aufmerksamkeit. Von uns als Verein erhält er jede erdenkliche Rückendeckung, um sich voll und ganz seiner Frau sowie seiner Familie widmen zu können“, betonte SVD-Präsident Rüdiger Fritsch damals.

++ FC Schalke 04: Geraerts lässt Fans ausflippen – dieser Satz deutet eine krasse Änderung an ++

„Gab viele tolle Momente“

Nun äußerte sich Lieberknecht selbst zu dem Schlaganfall seiner Frau. In einem „Sport Bild“-Doppelinterview mit Trainerkollege Frank Schmidt erzählte er von den Beistands-Nachrichten an seine Frau. „Darüber haben meine Frau und ich uns sehr gefreut. Genauso, dass zum Beispiel von Schalke 04 die gesamte Mannschaft und der komplette Verein einen unterschriebenen Brief geschickt haben. So gab es viele tolle Momente, auch wenn man den Anlass nicht braucht“, so Lieberknecht.

Mehr News:

„Das Wichtigste ist die Gesundheit meiner Frau, sie hat sich erholt und war am Samstag auch das erste Mal wieder im Stadion“, ergänzte er noch. Bereits bei seiner Rückkehr auf die Bank zeigte sich Lieberknecht zuversichtlich, dass sich seine Frau schnell erhole. Dieses Szenario ist glücklicherweise auch eingetreten – mit dem Besuch seiner Frau am Böllenfalltor wurde er bestätigt.