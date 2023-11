Schalke 04: Reis hat es nicht geschafft – Neuzugang blüht unter Geraerts auf

Als Königstransfer und absoluter Wunschspieler gekommen, nach wenigen Wochen schon als großer Transferflop betitelt. Die ersten Monate bei Schalke 04 waren für Ron Schallenberg keineswegs einfach. Doch spätestens seit dem Trainerwechsel wird er immer mehr zum Leistungsträger.

Schon Monate vor seiner Verpflichtung kursierte sein Name immer wieder um das Berger Feld. Er soll der absolute Wunschspieler von Ex-Trainer Thomas Reis und den Schalke 04-Bossen gewesen sein. Doch von seinen Leistungen in Paderborn war am Anfang nahezu nichts zu sehen.

Schalke 04: Geraerts-System kommt Schallenberg entgegen

Schallenberg galt jahrelang als einer der besten Sechser der zweiten Liga, spielte in Paderborn konstant auf einem hohen Niveau. Von den vielen Fans wurde er als der Königstransfer des Sommers abgefeiert. Doch nach nur wenigen Wochen bekam er die gesamte Wucht des S04 zu spüren. Statt der ruhigen Arbeit in Ost-Westfalen wurde in Gelsenkirchen jeder Schritt genauestens betrachtet und im Fall von Schallenberg nicht selten heftig kritisiert.

In dem System von Reis kam er überhaupt nicht zurecht. War als alleiniger Sechser vor der Vierer-Abwehrkette mit der von Reis gespielten Manndeckung fast zu jeden Zeitpunkt überfordert. Seine Leistungen stimmten mit den Erwartungen der Fans (und des Klubs) nicht überein.

Seitdem Karel Geraerts die Mannschaft übernommen hat, sieht das ganz anders aus. Sowohl gegen Hannover als auch bei St. Pauli und in Nürnberg fungierte er als Stabilisator vor der defensiven Dreierkette – die Rolle, die er schon bei Paderborn jahrelang übernommen hatte. Seither zeigt er sehr solide Leistungen und wird immer mehr zu dem Leistungsträger, den sich der S04 mit seiner Verpflichtung erhofft hatte.

Schallenberg-Kehrtwende lässt Fans jubeln

Die Fans sind ob der Leistungssteigerung von Schallenberg aus dem Häuschen. Nach dem Auswärtssieg in Nürnberg wird der Neuzugang n den sozialen Netzwerken richtig abgefeiert. „Was eine starke Leistung von Schallenberg, Geraerts scheint ihn zu dem zu machen, den man aus Paderborn kennt“, schrieb ein S04-Fan auf „X“(ehemals Twitter).

Ein anderer war gleicher Meinung: „Schallenberg liegt die Dreierkette von Geraerts deutlich mehr als das Reis-System. Freut mich für ihn, dass er immer besser rein kommt.“ Es scheint, als würde der neue Trainer nicht nur die Mannschaft als Ganzes stabilisieren können – auch einzelne Spieler machen unter dem Belgier eine ganz andere Figur als noch unter Reis. Eine Entwicklung, die sich jeder auf Schalke gewünscht hat.