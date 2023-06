FC Schalke 04 verlängert mit Terodde – Verein enthüllt erstaunliches Detail

Der Torgarant in Liga Zwei bleibt! Simon Terodde hat seinen Vertrag beim FC Schalke 04 doch noch einmal verlängert. Vor einigen Wochen verkündete er bereits seinen Abschied. Nach dem Abstieg setzten sich alle Beteiligten aber noch einmal zusammen und entschieden sich für eine weitere Zusammenarbeit.

Damit setzt der FC Schalke 04 direkt nach dem bitteren Abstieg ein Zeichen für die kommende Zweitliga-Saison. Terodde ist Top-Torjäger in der zweiten Bundesliga und nahezu ein Tor- und Aufstiegsgarant. Doch neben der eigentlichen Verlängerung verblüfft noch ein ganz besonderes Vertragsdetail.

FC Schalke 04: Drei-Jahres-Vertrag für Terodde

Zunächst berichteten viele Medien über einen Ein-Jahres-Vertrag. Terodde wolle noch ein Jahr auf Schalke dranhängen und Königsblau noch einmal zum Aufstieg verhelfen. Doch dem ist nicht so. Denn der Angreifer plant, wohl noch etwas länger in Gelsenkirchen zu bleiben. Wie der Verein enthüllte, hat Terodde einen Vertrag über gleich drei Jahre unterschrieben.

Allerdings bezieht sich die Klausel nicht nur auf die sportliche Zukunft. S04 und Terodde planen wohl auch nach dem Karriereende des 35-Jährigen, die Zusammenarbeit fortzusetzen. „Teroddes neues Arbeitspapier ist zweigeteilt. Die Gesamtlaufzeit des Vertrags beträgt drei Jahre. Nach dem Ablauf einer jeden Saison wird die sportliche Leitung entscheiden, ob Terodde weiter für die Lizenzmannschaft aufläuft oder den Verein in anderer Funktion unterstützt. Außerdem wird der gebürtige Bocholter ein Trainee-Programm absolvieren und die volle Unterstützung bei dem Erwerb von Trainerlizenzen bekommen“, heißt es vonseiten des Vereins.

++ FC Schalke 04: Irre Terodde-Wende! S04 sorgt für Paukenschlag ++

Dem Angreifer winkt also nicht nur eine kurzfristige Perspektive, sondern auch einen langfristigen Posten im Verein. Eine Nachricht, die vor wenigen Tagen noch undenkbar war. „Als die Tür für einen Verbleib von Simon aufgegangen ist, haben Peter Knäbel, René Grotus und ich uns sofort darum bemüht, dass er seine Zeit auf Schalke verlängert“, sagt Sportdirektor André Hechelmann. Das weiß Terodde zu schätzen. „Ich bin sehr froh, dass die Verantwortlichen noch einmal auf mich zugekommen sind und mir auch über die kommende Saison hinaus eine Perspektive aufgezeigt haben“, erklärte Terodde selbst.

Erneuter Aufstieg das große Ziel

In welcher Funktion genau Terodde dem S04 nach seiner Laufbahn erhalten bleibt, ist jedoch noch nicht klar. Ohnehin liegt der Fokus aller zunächst einmal auf die kommende Saison und auf das große Saisonziel, der direkte Wiederaufstieg. „Wir haben den Aufstieg schon einmal geschafft, jetzt greifen wir wieder an“, so Terodde. Dass der Angreifer dem Team dabei helfen wird, ist ein klares Zeichen. Kaum jemand stand in den vergangenen Jahren so sehr für Tore in der zweiten Liga wie Simon Terodde.

Weitere News:

Das Kapitel S04 setzt sich für Simon Terodde also wohl nicht nur für ein Jahr fort. Für den Pottklub ist es sicherlich auch eine gute Sache, einen Spieler, der so stark mit dem Verein verbunden ist, für Aufgaben nach der aktiven Karriere gewinnen zu können. Zunächst werden aber alle Augen erst einmal wieder auf die Terodde-Tore in er zweiten Liga gerichtet sein.