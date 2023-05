FC Schalke 04: Terodde-Abgang trifft Star hart – „Tut mir weh“

Klut-Stürmer Simon Terodde wird den FC Schalke 04 nach der Saison verlassen. Das verkündete der Angreifer vor wenigen Wochen selbst. Wo der Offensiv-Star seine Karriere fortsetzen wird, ist indessen noch nicht klar. Im Raum stehen diverse Zweit- und Drittligavereine aus Deutschland. Auch englische Zweitligisten sollen Interesse an Terodde zeigen.

Für den FC Schalke 04 und seine Fans war das ein harter Schlag. Terodde ist in nur zwei Jahren zu einer Legende auf Schalke geworden. Doch nicht nur die Fans trauern dem Torjäger bereits jetzt schon nach. Auch ein Teamkollege trifft der Abgang von Terodde.

FC Schalke 04: Terodde-Abgang wiegt schwer

In einer persönlichen Botschaft an die Fans verkündete der S04-Stürmer seinen Abgang. Simon Terodde und Blau-Weiß werden ab dem 1. Juli getrennte Wege gehen. Nach zwei hochemotionalen Jahren wird der Kult-Stürmer eine neue Herausforderung annehmen. Die S04-Fans sind über diesen Abgang durchaus traurig. Denn auch wenn Terodde in dieser Bundesliga-Saison selten überzeugen konnte und auf lediglich vier Saisontore kommt, hat er einen gewissen Status bei den Anhängern.

Durch seine Leistungen und den 30 Toren in der vergangenen Saison entwickelte sich Terodde rasch zu einer Vereinslegende. Dazu hat er sich von Sekunde eins voll und ganz mit dem Pottklub identifiziert. Das schätzen die Fans sehr und trauern ihrem Aufstiegsheld schon jetzt nach. Damit machen sie es Dominick Drexler gleich. Denn auch der Mittelfeldspieler ist über den Abgang seines Teamkollegen und Freundes traurig. Das verriet er im Interview mit der WAZ.

++ FC Schalke 04: Doch kein Saison-Aus? Diese Aussagen machen S04 wieder Hoffnung ++

„Natürlich tut mir das weh, und allen Schalkern geht es genau so, weil er den Verein lebt“, erklärte Drexler. Doch der Offensiv-Akteur wisse auch, dass das im Profi-Fußball normal ist. „Aber das ist Teil des Geschäfts“, sieht Drexler ein. Terodde und er sind über die Jahre gute Freunde geworden. Die beiden Routiniers spielten schon beim 1. FC Köln zusammen und stiegen 2019 mit dem Effzeh in die Bundesliga auf.

Voller Fokus auf das große Ziel

Doch neben all der Traurigkeit um den Terodde-Abstieg lässt Drexler wenig Raum für Gedanken, die Themen nach der Saison betreffen. „In vier Wochen werde ich definitiv noch trauriger über Simons Abgang sein, wenn die Saison zu Ende ist. Jetzt gerade geht es aber darum, dass wir gemeinsam den Klassenerhalt schaffen“, so Drexler. Der Fokus liege voll und ganz auf dem große Ziel, den S04 in der Liga zu halten.

Dabei hangeln sich die Schalke-Profis immer wieder an ihren Fans hoch. Man sehe, dass „man sich durch den Aufstieg enorm viel Kredit erspielt habe“, erklärte Drexler. „Was wir in dieser Saison für Unterstützung durch die Fans spüren, ist atemberaubend – obwohl wir die ganze Zeit auf einem Abstiegsplatz stehen“, lobte er die Knappen-Anhänger.

Weitere News:

Für Terodde und Drexler stehen zunächst noch vier gemeinsame Spiele in Blau-Weiß an. In diesen geht es für die beiden Freunde darum, den Klassenerhalt klarzumachen. Sonst könnten die beiden sich in der kommenden Saison sogar als Gegner gegenüberstehen. Gelingt S04 der Klassenerhalt, würde zumindest Drexler weiterhin in Liga Eins spielen.