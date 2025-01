FC Schalke 04: Juwel-Hammer perfekt – Fan-Wunsch wird erhört

Für den FC Schalke 04 ging es am Donnerstag (02. Januar) wieder los. Die Mannschaft von Kees van Wonderen hat sich zu einer ersten Einheit im neuen Jahr in Gelsenkirchen treffen, ehe es am Freitag (03. Januar) ins türkische Belek geht.

Mit an Board sind neben den bekannten Gesichtern auch zwei Jungs von Norbert Elgert. Die U19-Akteure haben sich in der Hinrunde aufgedrängt und gezeigt, wie groß ihr Potenzial ist. Die Fans des FC Schalke 04 haben schon die Beförderung gefordert, nun ist der erste Schritt getan.

FC Schalke 04: Youngster-Duo fliegt mit ins Trainingslager

Mika Khadr und Zaid Amoussou-Tchibara sollen in Zukunft jeweils einen großen Faktor für die S04-Profis spielen. Khadr hat bereits einen Profivertrag bis 2028 unterschrieben, die Verhandlungen mit Tchibara solle laut übereinstimmenden Medienberichten laufen. Nun dürfen sie sich das erste Mal so richtig zeigen.

Denn Khadr und Tchibara werden beim neuntägigen Trainingslager voll dabei sein. In diesen anderthalb Wochen können sie bei van Wonderen und Co. vorspielen. Beide Youngster waren in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal im Profitraining. Doch nun sollen sie richtig geprüft werden.

„Beide Jungs sind große Talente, da hat Norbert (Elgert; Anm.d.Red) es wieder geschafft, zwei nach oben zu bringen. Jetzt kommen sie mit in die Türkei. Das gibt ihnen die Möglichkeit, sich zu zeigen. Wir wollen schauen, wie wir ihnen noch helfen können, den endgültigen Schritt schnellstmöglich machen zu können“, erklärte van Wonderen vor der Abreise in die Türkei.

Van Wonderen möchte den Youngsters Zeit geben

Dass van Wonderen mit Youngsters arbeiten kann, hat er in seiner Karriere schon des Öfteren bewiesen. Auch den beiden Shootingstars Taylan Bulut und Max Grüger schenkt er großes Vertrauen. Einen ähnlich großen Schritt wie die beiden erhofft sich Schalke nun auch von Khadr und Tchibara, die spätestens ab Sommer fest zum Profikader gehören sollen.

Van Wonderen betonte jedoch auch, dass man es mit den jungen Spielern nicht überstürzen dürfte. „Sie brauchen noch etwas Zeit, sie haben Zeit und die werden wir den beiden geben, das ist klar“, so van Wonderen. Ob einer der beiden also auch schon im Laufe der Hinrunde Zweitliga-Luft schnuppern dürfen, wird sich auch in den nächsten neun Tagen zeigen.