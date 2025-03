FC Schalke 04: Bulut-Verkündung! Jetzt ist es offiziell

Er ist die Entdeckung der Saison und der absolute Shootingstar beim FC Schalke 04: Taylan Bulut ist längst zu einer Stammkraft bei den Königsblauen geworden. Der 19-Jährige stand bisher 20 Pflichtspielen für S04 auf dem Platz.

Dabei zeigte das Juwel des FC Schalke 04 stets gute Leistungen, die nun belohnt werden: Bulut darf in der kommenden Länderspielpause erneut im Kreise der deutschen U19-Nationalmannschaft mitwirken – eine weitere Bestätigung für seine guten Auftritte.

FC Schalke 04: Bulut für U19-Länderspiele nominiert

Sein Name ist längst in aller Munde. Das erste Mal von Beginn an durfte er unter Interimscoach Jakob Fimpel beim 2:1-Sieg in Münster ran. Seither ist er aus der Startelf nicht mehr wegzudenken – auch Kees van Wonderen setzt voll auf das Rechtsverteidiger-Juwel.

Wie der DFB nun bekannt gegeben hat, ist der 19-Jährige im Kader der Deutschen U19-Nationalmannschaft für die anstehenden U19-EM-Qualifikationsspiele gegen Slowenien (19. März), Finnland (22. März) und Irland (25. März). Bereits im September 2024 ist er für die deutsche U19-Nationalmannschaft nominiert worden.

U19-Coach Hanno Balitsch hat ihn nun zum dritten Mal in den Kader berufen, bei den ersten U19-EM-Qualifikationsspielen war Bulut ebenfalls mit von der Partie. Mit drei Siegen aus drei Spielen gegen Andorra, Zypern und Ungarn steht die deutsche Auswahl derzeit auf Platz eins ihrer Gruppe.

Bulut im Sommer zum Top-Klub?

Nicht nur bei S04, sondern auch im Deutschland-Dress konnte Bulut schon auf sich aufmerksam machen. Die Liste der Interessenten für einen möglichen Sommertransfer ist schon jetzt sehr lang. Etliche Erstligisten aus dem In- und Ausland sollen den Youngster der Knappen auf den Zettel haben. Laut „Sky“ habe Bulut mit ersten Vereinen bereits gesprochen.

Auf Schalke geht mittlerweile wohl jeder von einem Abgang des 19-Jährigen aus. Ähnlich wie Assan Ouedraogo, der im vergangenen Sommer per Ausstiegsklausel für knapp zehn Millionen Euro zu RB Leipzig gewechselt war, könnte auch Bulut den Verein nach nur einer Profisaison in Richtung Top-Klub verlassen. Damit würde er eine Menge Geld in die Kasse der Gelsenkirchener spülen. Derzeit ist die Rede von mindestens acht Millionen Euro.