Schalke 04: Riesen-Chance verpasst! Jetzt steht es wieder spitz auf Knopf

Schalke 04 präsentiert sich einmal mehr von einer schlechten Seite! Nach dem 2:1-Sieg gegen KSC folgte eine bittere 0:2-Niederlage bei Darmstadt 98. Auf einen Sieg folgt der nächste bittere Rückschlag – dieses Szenario kennt Königsblau zu gut.

Doch gerade in diesem Falle dürfte es enorm schmerzen. Denn Schalke 04 hat in Darmstadt eine XXL-Möglichkeit liegen lassen. Mit einem Sieg wäre man im gesicherten Mittelfeld. Die Planungen für die kommende Saison hätten konkretisiert und intensiviert werden können. Jetzt könnte es wieder richtig brenzlig werden.

Schalke 04: Lage nach peinlichem Auftritt einmal mehr angespannt

Nach nur fünf Minuten lag Königsblau bereits 0:2 hinten. 85 Minuten blieben Schalke noch, doch eine echte Torchance hatten die Gelsenkirchener nicht. Unter dem Strich war es der nächste peinliche Auftritt in dieser Saison. Unter Kees van Wonderen war es wohl die schlechteste Leistung. Dabei hätte man einen ganz großen Sprung unten heraus machen können.

Platz elf, sechs Punkte auf Platz sieben und satte neun Punkte auf den Relegationsrang 16 – das wäre drin gewesen. Stattdessen heißt die Realität: Platz 13 und nur sechs Punkte vor Platz 16. War man sich in den letzten Wochen doch sicher, dass der Rest der Saison recht sorgenfrei vonstattengehen würde, könnte es nun wieder richtig ungemütlich werden.

Ein Sieg hätte zudem bedeutet, dass man mit den Planungen für die kommende Saison voranschreiten hätte können. Wie geht es mit dem Trainer und dem Kader weiter? Welche Neuzugänge möchte man holen? Wie steht es um die Spieler mit den auslaufenden Verträgen? All diese Fragen müssen nun einmal mehr nach hinten geschoben werden.

S04 zum Siegen verdammt

Mit Blick auf das kommende Wochenende könnte es zudem noch enger werden. Am Freitag (28. Februar) empfängt S04 Aufsteiger Preußen Münster. Die Westfalen liegen nur vier Punkte hinter Königsblau. Sollten sie tatsächlich auf Schalke gewinnen, rücken sie bis auf einen Zähler an Königsblau heran. Gleichzeitig spielt Eintracht Braunschweig, derzeit auf Rang 16 stehend, zu Hause gegen den SSV Ulm. Sollte also Münster und Braunschweig gewinnen, stünde man plötzlich nur noch drei Punkte vor dem Relegationsplatz.

Es zeigt, wie schnell es in dieser Liga doch gehen kann. Denn mit einer kleinen Serie – wie sie S04 beispielsweise im Dezember hatte – kann man einiges gut machen. Von einer sorgenfreien Saison ist Königsblau derzeit jedoch wieder weit entfernt.