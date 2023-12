Ex-Schalke-Star weiter am Boden – Talfahrt setzt sich auch nach seinem Wechsel fort

Mit Schalke abgestiegen, mit Hertha Berlin im ersten Jahr Relegation gespielt und im zweiten Jahr erneut abgestiegen. Die letzten drei Jahre waren für Suat Serdar der blanke Horror. Mit den Wechseln zum S04 und zu Hertha wollte der Mittelfeld-Akteur in Europa Fuß fassen. Stattdessen gingen seine Pläne komplett nach hinten los.

Nach dem Hertha-Abstieg im Sommer wollte Serdar einen erneuten Tapetenwechsel. Da auch Berlin ihn aufgrund des hohen Gehalts abgeben musste, zog es Serdar in die Serie A zu Hellas Verona – doch auch in Verona läuft es für den Ex-Schalke-Akteur überhaupt nicht.

Ex-Schalker weiter im freien Fall

Im Sommer galt Serdar als einer der Wunschspieler von Trainer Marco Baroni. Per Leihe kam der Ex-S04-Star aus Berlin zu Hellas Verona. Er sollte einer der Stützen des Teams werden und der Mannschaft helfen, den Klassenerhalt auch in dieser Saison zu erreichen.

Doch von Beginn an funktionierte es bei Serdar nicht wie geplant. Von 16 möglichen Spielen kam der Mittelfeld-Akteur in lediglich acht Spielen zum Einsatz. Dabei sammelte er magere 231 Spielminuten – eine Torbeteiligung gelang ihm noch nicht.

In den vergangenen Wochen war er komplett außen vor. In den letzten sechs Spielen kam er nur einmal zum Einsatz. Beim 1:1-Unentschieden gegen Lazio Rom spielte er 45 Minuten. Für Serdar dürfte die Ausbeute nach der Hinrunde alles andere als zufriedenstellend sein.

Serdar mit dem nächsten Abstieg?

Auch für sein Team läuft es alles andere als gut. Nachdem man sich in der letzten Saison erst im Entscheidungsspiel gegen Spezia Calcio retten konnte, steht Hellas Verona erneut unten drin. Das Team von Ex-S04-Akteur Serdar rangiert derzeit auf Rang 19, dem vorletzten Platz der italienischen Liga.

Man konnte lediglich zwei der 16 Ligapartien gewinnen – der letzte Sieg ist fast vier Monate her (2:1 gegen AS Rom). So sind die Norditaliener einmal mehr in großer Abstiegsnot. Sollte Verona diese Saison tatsächlich runtergehen, wäre es für Serdar der nächste ganz bittere Tiefpunkt. Es scheint, als würde seine Talfahrt weiter kein Ende nehmen.