FC Schalke 04: Nach Manga-Kritik – ist Geraerts jetzt zum Handeln gezwungen?

Die Länderspielpause verlief beim FC Schalke 04 alles andere als ruhig – viele Verletzungen und dazu noch der kleine verbale Krach zwischen Kaderplaner Ben Manga und Cheftrainer Karel Geraerts. Manga hatte den Belgier für seinen Umgang mit Felipe Sanchez und Martin Wasinski kritisiert und gefordert, dass die beiden jungen Verteidiger mehr Spielzeit bekommen.

Das könnte nun tatsächlich der Fall sein – allerdings nicht ganz gewollt. Denn den FC Schalke 04 plagen vor dem schweren Auswärtsspiel beim Karlsruher SC (Freitag, 13. September, 18.30 Uhr) große Verletzungssorgen. Schlägt nun also die Stunde von Sanchez und Wasinski?

FC Schalke 04: Youngster-Duo gegen den KSC in der Startelf?

Im Pokalspiel beim VfR Aalen (2:0) haben Sanchez und Wasinski bisher zum einzigen Mal gemeinsam auf dem Platz gestanden. Vor allem der Belgier wartet in der Liga jedoch noch auf seine Chance. Manga hatte zuletzt betont, dass die beiden bereit wären, um in der Liga zu spielen. Geraerts hat das – zu Teilen – bisher anders gesehen.

Sanchez durfte zwar in Magdeburg (2:2) die vollen 90 Minuten an der Seite von Ibrahima Cisse ran und hat seine Aufgabe auch sehr solide gemeistert, wurde gegen Köln (1:3) dann jedoch wieder auf die Bank gesetzt, weil Geraerts sich für Schallenberg als Innenverteidiger entschieden hatte.

Mit Blick auf das Auswärtsspiel beim KSC könnte es nun dazukommen, dass die beiden Youngsters erstmals in der Liga gemeinsam von Anfang an ran dürfen. Allerdings nicht als Innenverteidiger-Duo, denn Wasinski könnte eine Reihe davor gebraucht werden.

Seguin und Bachmann wackeln für KSC-Kracher

Mit Paul Seguin und Janik Bachmann stehen nämlich gleich zwei zentrale Mittelfeldspieler für das Spiel beim KSC auf der Kippe. Sowohl Seguin als auch Bachmann haben zu Beginn der Spieltagswoche nur individuell trainieren können – beide Routiniers könnten dem S04 in Karlsruhe fehlen.

In dem Fall würde wohl Schallenberg in das zentrale Mittelfeld zurückkehren. An seiner Seite würde Wasinski eine ernsthafte Option darstellen. Schon in der Vorbereitung sowie im vergangenen Testspiel gegen NAC Breda (2:1) agiert Wasinski auf der „Sechs“ und machte einen guten Eindruck. S04-Coach Geraerts lobte seinen Landsmann nach der Partie für dessen Auftritt.

Sollte Seguin und Bachmann ausfallen, könnten Cisse und Sanchez die Innenverteidigung sowie Schallenberg und Wasinski das defensive Mittelfeld bilden. Dann würde Geraerts der Forderung von Manga -ungewollt – nachkommen. Sollten einer der beiden angeschlagen Stammakteure doch noch fit werden, würde vor allem Wasinskis Startelfdebüt in Liga zwei wackeln.