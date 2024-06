Ex-Schalke-Star erlebt komplettes Karriere-Chaos! Verein wird heftig bestraft

Zu Beginn seiner Zeit beim FC Schalke 04 wurde Salif Sane als absoluter Leistungsträger gefeiert. Der Senegalese war über Jahre hinweg ein fester Bestandteil der S04-Defensive, im Laufe seiner Zeit bei Königsblau hatte er jedoch immer wieder mit Verletzungen und Rückschlägen zu kämpfen.

Nach seinem Schalke-Abgang 2022 war er fast zwei Jahre lange vereinslos, ehe er im März 2024 beim FC Libourne in der vierten französischen Liga unterschrieb. Das Ziel war klar: der Aufstieg in Liga drei. Doch stattdessen steckt er nun mitten im Chaos.

Ex-Schalke-Profi Sane mit nächstem Tiefschlag

Zwangsabstieg statt Aufstieg! Laut französischen Medienberichten wurde der FC Libourne von der DNCG (deutsch: Nationale Direktion für Managementkontrolle) wegen finanzieller Versäumnisse zum Zwangsabstieg verurteilt. Demnach sollen die Spieler seit März keine Gehälter mehr erhalten haben.

Libournes Klubpräsident Mondheur Mahdi reichte daraufhin seinen Rücktritt ein, der Verein versinkt derzeit im Chaos – und Sane ist mittendrin. Eigentlich wollte der Ex-S04-Verteidiger dabei helfen, den Verein in Liga drei zu führen. Doch das gelang in dieser Saison nicht – am Ende hieß es Platz vier mit acht Punkten Rückstand auf den Drittliga-Aufsteiger Paris 13 Atletico.

„Ich kenne viele Spieler hier schon länger und bin mit einigen befreundet. Als mir der Trainer von dem Projekt hier erzählt hat, den Klub in die 3. Liga zu bringen, hatte ich einfach Bock auf diese Challenge“, sagte Salif Sané im April in einem Interview mit seinem Ex-Klub Hannover 96.

Nächster Verletzungsschock für Sane

Große Knieprobleme und viele Muskelblessuren inklusiver diverser Faserrisse plagten den 33-Jährigen in den letzten Jahren. Vor allem gegen Ende seiner Zeit bei Schalke war er nahezu dauerinvalide. Auch beim FC Libourne zieht sich das weiter durch. Sané kam in sieben Spielen zum Einsatz, musste bei der siebten Partie allerdings bereits nach sechs Minuten verletzt ausgewechselt. In den verbleibenden vier Saison-Begegnungen lief der 33-Jährige anschließend nicht mehr auf.

Aufgrund des Zwangsabstieges ist seine Zukunft ab Sommer völlig offen – auch ein Karriereende dürfte als mögliche Option im Raum stehen.