Rapid Wien – FC Schalke 04 im TV und Stream: So siehst du das Burgstaller-Wiedersehen live

Keine Bundesliga? Keine Spiele? Nicht für S04. Während der WM-Pause kommt es zum Testspiel zwischen Rapid Wien – FC Schalke 04.

Du willst Rapid Wien – FC Schalke 04 im Livestream oder im TV verfolgen? Wir sagen dir, wie das geht.

Rapid Wien – FC Schalke 04 im TV und Stream

Es ist das erste von insgesamt fünf Testspielen, die die Königsblauen in dieser langen Winterpause austragen werden. Am 9. Dezember gastiert der FC Schalke 04 beim österreichischen Traditionsklub Rapid Wien. Anstoß im Allianz Stadion ist um 19 Uhr.

Für alle Fans, die nicht mit nach Österreich gefahren sind, bieten die Knappen auf dem YouTube-Kanal eine Live-Übertragung der Partie an. Außerdem überträgt auch „Laola1“ das Testspiel.

Rapid Wien – FC Schalke 04: Wiedersehen mit Burgstaller

Dabei kommt es auch zu einem ganz besonderen Wiedersehen: Guido Burgstaller, der seit dem vergangenen Sommer bei Rapid Wien unter Vertrag steht. „Burgi“, wie er liebevoll von den Fans des FC Schalke 04 genannt wird, wechselte zur Saison 2016/17 vom 1. FC Nürnberg nach Gelsenkirchen.

In seiner Zeit bei den Schalkern absolvierte der Stürmer 119 Spiele für den Klub und kam dabei auf insgesamt 32 Tore und 13 Vorlagen. Trotz seinem Ruf als „Chancentod“ entwickelte sich der Angreifer zu einem Publikumsliebling im blau-weißen-Trikot und wurde für seine sympathische Art geliebt.

Vor dem Testspiel erklärte Burgstaller, wie sehr er sich auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub freut. „Schalke ist wie Rapid ein großer Traditionsverein. Man muss sich bewusst sein, dass es für viele Leute was Besonderes ist und das man als Spieler gewisse Verantwortung hat, dieses Trikot zu tragen“, sagt Burgstaller in einem Video der Wiener. Der Ex-S04-Star machte S04 dann noch eine Liebeserklärung: „Macht extrem Spaß, für so einen Verein spielen zu dürfen. Es ist was Besonderes und macht mich Stolz, das geschafft zu haben. Es war auch immer etwas Besonderes, als Kapitän für so einen Verein aufzulaufen.“