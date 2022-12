FC Schalke 04: Stars der Zukunft? Diese S04-Juwele könnten für ordentlich Furore sorgen

Manuel Neuer, Mesut Özil, Leroy Sane, Thilo Kehrer, Julian Draxler – das sind nur einige der vielen Talente des FC Schalke 04, die in der Knappenschmiede ausgebildet wurden. Mittlerweile sind sie alle absolute Stars in der Fußballwelt und brachten S04 einige Millionen ein.

Jahr für Jahr kommen weitere Juwele des FC Schalke 04 hinzu, die sich bei der Profimannschaft beweisen möchten. Aktuell gibt es vier Talente, die schon mehr oder weniger auf sich aufmerksam gemacht haben. Ob sie auch das Zeug zu Stars haben?

FC Schalke 04: Stars der Zukunft

Jede Saison brachte die Schalker Knappenschmiede viele Talente hervor. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einige Juwele, die das Potenzial haben, einmal richtig groß rauszukommen. Wir stellen dir vier Spieler aus der Schalker Jugend vor, die das Zeug haben, eines Tages zu Weltstars wie Neuer, Özil und Co. zu werden.

Keke Topp: Sturm

Mit 17 Jahren feierte Keke Topp bereits sein Debüt bei den Profis des FC Schalke 04. Am 4. Dezember 2021 musste der Stürmer notgedrungen mit nach Hamburg reisen und schnupperte Profiluft bei der 1:2-Niederlage gegen den FC St. Pauli unter Trainer Dimitrios Grammozis. Für die Bundesliga reicht es noch nicht, dafür sorgt er mit der U19 für ordentlich Furore. 15 Tore in 14 Pflichtspielen – so die Bilanz von Topp in der laufenden Saison in der Bundesliga-West und im DFB-Pokal der Junioren.

Topp, der im Sommer 2021 von Werder Bremen zu den Königsblauen wechselte, durfte in diesem Jahr bereits mit den Profis mit trainieren. Ob er auch sein Bundesliga-Debüt unter Cheftrainer Thomas Reis feiern wird, zeigt sich dann in der Rückrunde. Der Angreifer hat bei den Knappen noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, der durch solche starken Leistungen aber früher oder später sicherlich verlängert wird.

Verthomy Boboy: Verteidigung

Zu Saisonbeginn schnappte S04 beim Reviernachbarn VfL Bochum zu und verpflichtete den 19-jährigen Verthomy Boboy. Der Verteidiger ist in der U23 unumstrittener Stammspieler und hält die Defensive der Schalker Reservemannschaft stabil zusammen. Aufgrund von zwei roten Karten absolvierte Boboy allerdings nur acht Partien in der Regionalliga West, in denen ihm ein Treffer gelang. Dennoch schätzt ihn U23-Coach Jakob Fimpel sehr, da auch er einen großen Anteil an der stärksten Hinrunde seit langem hatte. Nach 19 Spieltagen in der Regionalliga West hat Schalke bereits 30 Punkte geholt. Der Fast-Absteiger der Vorsaison steht auf dem sechsten Tabellenplatz.

In der WM-Pause durfte er bereits mit den Profis trainieren und feierte dank S04-Trainer Reis auch sein Debüt in einigen Testspielen. Im Januar fliegt Schalke nach Belek ins Trainingslager. Sicherlich wird Boboy sich zurecht Hoffnungen machen, dabei zu sein und sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft im Sommer 2023 aus. Mit guten Leistungen könnte er die Verantwortlichen sicherlich vor einer Vertragsverlängerung überzeugen.

Assan Ouédraogo: Mittelfeld

Erst im November hat Assan Ouédraogo einen langfristigen Fördervertrag bei den Gelsenkirchenern unterschrieben. Dieser beinhaltet die Option für S04, den Vertrag zu einem Lizenzspielervertrag mit Laufzeit bis 2027 umzuwandeln. Der erst 16-jährige Offensivspieler ist seit 2014 ein Teil der Knappenschmiede und wurde in der vergangenen Saison deutscher Meister mit der U17. Und auch mit der U19 brilliert er aktuell. Sieben Tore und zwei Vorlagen steuerte er in elf Pflichtspielen bislang bei.

Noch durfte Ouédraogo noch in keinem Test- oder Pflichtspiel der Königsblauen ran, aber in der Knappenschmiede sorgt er schon für Aufsehen. Es ist also auch nur noch eine Frage der Zeit, bis der Mittelfeldspieler von Trainer Reis nach oben befördert wird.

Taylan Bulut: Verteidigung

Auch mit Taylan Bulut verlängerte der FC Schalke 04 kürzlich das Arbeitspapier des Defensiv-Juwels. Der 19-Jährige unterschrieb einen Vertrag, der bis Sommer 2025 gültig ist. Der Klub besitzt darüber hinaus die Möglichkeit, den Vertrag um ein Jahr zu verlängern und ihn in ein Lizenzspielervertrag umzuwandeln.

Mehr News für dich:

Bulut zeichnet sich in der Schalker U17 nicht nur für seine enorme Zweikampfstärke aus, sondern auch dadurch, dass er in der Defensive flexibel einsetzbar ist. Seit dieser Saison ist der gebürtige Eschweiler, der seit 2020 in der Knappenschmiede spielt, auch Kapitän der B-Junioren. Mittlerweile trainiert er auch schon mit der U19 und feierte auch seinen ersten Einsatz in der A-Junioren-Bundesliga.