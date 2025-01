FC Schalke 04: Nach Verletzungsschock! S04 verkündet Murkin-Diagnose

Es liefen die letzten Minuten des Jahresauftakts in Braunschweig (0:0), als BTSV-Akteur Fabio Kaufmann S04-Verteidiger Derry John Murkin foulte und der Engländer sich dabei unglücklich am Knöchel verletzte. Eine ganz bittere Szene für den FC Schalke 04.

In der Folge musste Murkin zunächst lange behandelt werden, ehe er nur gestützt vom Platz humpeln konnte. Zu Beginn der neuen Woche hat der FC Schalke 04 nun erläutert, wie schwerwiegend die Verletzung ist.

FC Schalke 04: Keine strukturelle Verletzung bei Murkin

Hier dürften Schalke 04 und Murkin eine Menge Glück im Unglück gehabt haben! Nach der bitteren Szene in Braunschweig haben viele Beteiligten befürchtet, dass Murkin eine ganze Weile ausfallen wird. Einige Fans hatten gar die Befürchtung, dass der Linksverteidiger die gesamte Rückrunde ausfallen wird.

Doch nun kann Königsblau aufatmen, die Verletzung ist lange nicht so schwer, wie gedacht! „Durch das bildgebende Verfahren am Montag kann eine schwerwiegende Verletzung ausgeschlossen werden. Er wird zunächst einige Tage mit dem Training pausieren“, so der Pottklub am Montag (20. Januar).

Was genau das heißt und wie lange Murkin nun tatsächlich ausfallen wird, ist unklar. Doch Fakt ist: Gerissen oder gebrochen dürfte nichts sein. Und dass Schalke von „mehreren Tagen“ statt von Wochen spricht, dürfte auch ein gutes Zeichen sein. Gegen Nürnberg (Samstag, 25. Januar, 13 Uhr) wird er aber wohl in jedem Fall ausfallen.

S04 muss erneut auf Höjlund verzichten

Bei einem anderen Schalke-Akteur sieht es hingegen schlechter aus. Emil Höjlund verletzte sich im Abschlusstraining vor dem Braunschweig-Spiel. Einmal mehr ist es eine muskuläre Verletzung, die ihn vorerst ausbremsen wird. Bei ihm ist die Rede von „mehreren Wochen“ – ist das bitter für den Youngster, der sich in der Vorbereitung aufgedrängt hatte.

Nach dem Trainingslager in Belek waren sich sowohl Trainer Kees van Wonderen als auch einige Mannschaftskollegen sicher, dass der Däne in der Rückrunde durchstarten wird. Stattdessen fällt er nun direkt wieder aus.