FC Schalke 04: Abgang im Sommer? Murkin spricht über S04-Zukunft

Beim FC Schalke 04 wird sich im kommenden Sommer einmal mehr einiges verändern. Viele Verträge laufen aus, einige Stars wie Moussa Sylla oder Taylan Bulut werden den Klub wohl wieder verlassen. Auch um Linksverteidiger Derry John Murkin gibt es weiterhin Abgangsgerüchte.

Im vergangenen Sommer blockierte der FC Schalke 04 einen Wechsel des Briten zu Holstein Kiel, im Winter sagte er dem Bundesligisten selbst ab. Doch wie sieht es im Sommer aus?

FC Schalke 04: Murkin vermeidet Bekenntnis zu Königsblau

In der vergangenen Saison war Murkin einer der ganz wenigen Schalker, die konstant gute Leistungen gebracht haben. Daher stand vor der laufenden Saison ein Abgang im Raum, doch Murkin bleib bei Schalke. Er möchte unbedingt mit Königsblau aufsteigen. Doch dieses Ziel ist in ganz weite Ferne gerückt.

Daher könnte Murkin im Sommer wechseln und Schalke den Rücken kehren. „Ich lasse das Thema bei meinem Berater und konzentriere mich auf unsere Spiele. Ich darf nicht zu viel über meine Zukunft nachdenken, sonst lenkt mich das ab“, sagte der Abwehrspieler in einer Medienrunde am Dienstag (25. Februar).

Er fühle sich bei Schalke wohl, könnte sich durchaus einen Verbleib bei Königsblau vorstellen. „Aber keiner weiß, was im Sommer passiert“, so Murkin. Er möchte sich also nicht in die Karten schauen lassen. Pro Schalke äußerte er sich in jedem Fall nicht. Königsblau hingegen arbeitet intensiv an einer Vertragsverlängerung.

Millionen-Ablöse für Murkin?

Murkins Vertrag bei S04 läuft im Sommer 2026 aus. Sollte er seinen Vertrag also nicht verlängern wollen, muss Königsblau ihn nach der laufenden Saison abgeben, um noch eine Ablöse einstreichen zu können. Kiel soll im vergangenen Jahr etwas mehr als zwei Millionen Euro geboten – diese Summe lag weit unter den Forderungen von S04.

Aufgrund des 2026 auslaufenden Vertrages dürfte eine ganz dicke Ablöse wohl nicht zu Stande kommen – sollte Murkin seinen Vertrag vorher nicht verlängern. Und doch würde sich königsblau wohl über einen Geldregen freuen können. Ben Manga und Co. wollen den Briten jedoch lieber auf Schalke halten, statt ihn zu Geld zu machen.