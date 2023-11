Schalke 04: Büskens haut nach Last-Minute-Erfolg auf den Tisch – „Zahlen die Zeche für die Entwicklungen“

Ob gute oder schlechte Zeiten, ob ganz oben oder ganz unten – Mike Büskens ist einer der wenigen Konstanten bei Schalke 04. Die Klub-Legende stieg sang und klanglos mit S04 ab, führte die Knappen in die erste Liga und ging mit Königsblau erneut runter. Trotz teilweise schwierigster Zeiten stellte er sich nahezu immer den Fans.

Wie nach vielen Spielen richtete sich der Co-Trainer von Schalke 04 auch nach dem späten Auswärtsdreier in Nürnberg an die Knappen-Anhänger. Einmal mehr meldete er sich per Instagram zu Wort – seine Botschaft ist ziemlich deutlich.

Schalke 04: Büskens tritt auf auf Euphorie-Bremse

Nach dem Sieg gegen Hannover (3:2) war der Auswärtserfolg beim 1. FC Nürnberg der nächste Befreiungschlag von Karel Geraerts und seinem Team. In der 89. Minute köpfte Ex-Kapitän Danny Latza seine Mannschaft zum Sieg. Was folgte waren Jubelbilder, die man auf Schalke seit Wochen nicht mehr gesehen hat. Es scheint, als würde die Mannschaft die Dinge des neuen Trainers langsam umsetzten können.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Wie bei vielen Schalker am Samstagmittag war auch bei Büskens pure Ektase angesagt. Doch nur wenige Stunden nach dem so wichtigen Auswärtssieg holte die Vereinsikone alle Schalker zurück auf den Boden der Tatsachen. „Keiner von uns denkt, man wäre jetzt im Soll. Weder in der laufenden Saison, noch in den vergangen Jahren kann man davon sprechen. Wir zahlen die Zeche für die Entwicklungen in der Vergangenheit“, betonte Büskens in einem Statement auf Instagram.

++ FC Schalke 04: Geraerts muss handeln – Profi wandert auf die Bank! „Zu gefährlich“ ++

„Aber gerade deshalb muss man diese Momente wie gegen Hannover oder in Nürnberg genießen. Nicht lange, aber 24 Stunden sollten drin sein und dann wieder Fokus auf die kommenden Aufgaben“, fügte der 55-Jährige hinzu.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit breiter Brust in die Länderspielpause?

Und die kommenden Partien haben es in sich. Mit dem SV Elversberg wartet schon am Freitag (10. November, 18.30 Uhr) das nächste knifflige Spiel auf Geraerts, Büskens und Co. Der Sensationsaufsteiger ist auf dem besten Wege, sich in der zweiten Liga zu etablieren. Mit 18 Punkten haben die Saarländer derzeit satte fünf Punkte mehr als S04 auf dem Konto – dazu konnte man bereits ganz große Klubs wie Hannover oder den HSV ärgern.

Nach zwei zweitliga-Siegen in Serie dürfte allerdings auch das Selbstbewusstsein bei Königsblau langsam wieder kommen. Mit einem Sieg gegen Elversberg könnten die Knappen weiter Boden gut machen und mit einem richtig guten Gefühl in die Länderspielpause gehen.

Mehr News:

Nach der Abstellungsperiode reist S04 zu Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer haben in dieser Saison schon beeindruckend unter Beweis gestellt, dass sie zu den absoluten Top-Team in dieser Liga gehören. Auf Königsblau warten keine einfachen Aufgaben – dennoch hat Schalke sowohl gegen Hannover als auch in Nürnberg gezeigt, dass man auch mit den starken Teams aus Liga zwei wieder mithalten kann.