FC Schalke 04: Shootingstar spielt groß auf – hat S04 ihn im Visier?

Der FC Schalke 04 wird seinen Kader im kommenden Sommer komplett umbauen. Die Philosophie des Klubs in Zukunft: Verstärkt auf junge Leute setzen. Dabei steht die eigene Jugend wohl im Vordergrund.

Doch auch externe Youngsters dürften für den FC Schalke 04 interessant werden – vor allem, wenn sie recht günstig zu bekommen sind. Ein Juwel vom SC Freiburg könnte in den kommenden Wochen durchaus interessant zu werden.

FC Schalke 04: Freiburg-Shootingstar einer für Königsblau?

19 Jahre alt, eine Menge Potenzial und bereits erste Erfahrungen im Profi-Fußball: Mika Baur von der Zweitvertretung des SC Freiburg. Der offensive Mittelfeldspieler legt eine enorm starke Saison in Liga drei hin und hat sich somit ins Rampenlicht gespielt.

Für die Zweitvertretung des SCF ist er absoluter Stammspieler, dazu durfte er bereits einige Male bei Christian Streichs Mannschaft auf der Bank Platz nehmen. Zum Profi-Debüt kam es bisher allerdings nicht.

Sein Marktwert beläuft sich auf knapp einer Million Euro und sein Vertrag läuft nur noch bis 2025. Aufgrund der Vertragslaufzeit könnte er im kommenden Sommer-Transferfenster für einen potenziell neuen Verein also zu einem Schnäppchen werden.

Baur bei diversen Zweitligisten auf dem Zettel

Die Vertragssituation und seine Qualität locken jedoch bereits die ersten Vereine an. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Baur schon im Winter beim Karlsruher SC gehandelt worden sein. Dazu sollen auch noch weitere Zweitligisten an dem SCF-Youngster interessiert sein.

Der S04 müsste sich ob einer möglichen Verpflichtung also etwas ranhalten. Vom Profil her dürfte Baur genau der Spielertyp sein, den Königsblau in Zukunft vorrangig suchen wird. Ob Schalke jedoch wirklich an dem Freiburger interessiert ist, ist noch unklar.