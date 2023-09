FC Schalke 04: Leihspieler macht Zukunftsversprechen – „Habe vor, hier zu bleiben“

Er verließ den FC Schalke 04 im vergangenen Sommer-Transferfenster auf Leihbasis – viele S04-Fans waren davon nicht wirklich begeistert. Jetzt macht er keinen Hehl daraus, dass eine Rückkehr zum S04 keine Priorität hat.

Mehmet Aydin war bei den Fans des FC Schalke 04 durchaus beliebt, zuletzt bekam er jedoch keine große Chance mehr. So wechselte das Eigengewächs für ein Jahr in die Türkei. An eine Rückkehr nach Gelsenkirchen im kommenden Jahr denkt er momentan jedoch nicht.

FC Schalke 04: Aydin träumt von Verbleib bei Trabzonspor

„Ich fühle, dass ich zu Trabzonspor gehöre“, betonte Aydin in einer Medienrunde am Donnerstag (21. September). Das sind klare Worte – dafür, dass er zunächst nur auf Leihbasis zum türkischen Erstligisten gewechselt ist. Doch genauso klar sind offenbar auch seine Zukunftspläne. Und in diesen spielt sein Jugendklub wohl keine große Rolle mehr.

„Ich habe vor, hier zu bleiben, wenn Trabzonspor mich will“, erklärte der Rechtsverteidiger. Der 21-Jährige sei sehr glücklich beim Tabellenvierten der Süper Lig und könne sich durchaus einen längeren Verbleib vorstellen. „Meine besten Freunde in Deutschland waren aus Trabzon“, so Aydin. „Der Fußball und das Leben hier sind sehr gut für mich“, fügte er hinzu.

Der Pottklub und Trabzonspor vereinbarten im Leihvertrag eine Kaufoption. Der türkische Klub könnte den Leihspieler im Sommer 2024 für rund 1,4 Millionen Euro verpflichten, heißt es aus der Türkei. Angesichts der aktuellen Leistungen Aydins ist das durchaus denkbar.

Aydin erarbeitet sich Stammplatz

Der 21-Jährige konnte sich in den vergangenen Wochen das erarbeiten, was ihm beim S04 verwehrt blieb: einen Stammplatz. Der Defensivspieler kam bislang in drei von fünf möglichen Spielen zum Einsatz. Nach zwei Partien auf der Bank wurde er für 45 Minuten gegen Rizespor eingewechselt. Bei den Siegen über Kasimpasa und Besiktas stand die Schalke-Leihgabe jeweils in der Startelf und lief über die volle Spieldistanz auf.

„Es läuft jetzt gut, hoffentlich wird es so weitergehen“, hofft Aydin. Er wolle sich bei Trabzonspor auch für die türkische Nationalmannschaft empfehlen. Schließlich winkt im kommenden Jahr die EM 2024 in Deutschland.