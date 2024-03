FC Schalke 04: Überraschendes Gesicht im Training – darf ein S04-Talent jetzt träumen?

In den vergangenen Wochen und Monaten durften sich immer wieder einige Knappenschmiede-Talente im Training der Profis beweisen und bei Karel Geraerts vorspielen. Der Belgier hatte schon bei seinem Amtsantritt angekündigt, den eigenen Nachwuchsspielern ab und an eine Chance zu geben.

Jüngst trainierte Marouane Balouk aus der U23 des FC Schalke 04 bei den Profis mit. Dem 21-Jährigen wird trotz durchwachsener Regionalliga-Saison eine große Zukunft vorhergesagt. Bekommt er unter seinem Landsmann schon bald die Chance auf sein Profi-Debüt?

FC Schalke 04: U23-Star vor Profi-Chance unter Geraerts?

Technisch stark, eine feine Ballbehandlung und enorm flink – Balouk ist einer der Spielertypen in der S04-U23, der die Gegner schwindelig spielen kann. Allerdings kann er sein Potenzial in der laufenden Saison aufgrund von Verletzungen weder vollends noch konstant abrufen. Sein Coach Jakob Fimpel betont jedoch immer wieder, dass Balouk ein ganz besonderer Spieler sei und eine große Zukunft vor sich habe.

„Er ist ein Vollblutfußballer. Ein richtig guter Fußballer. Ein ganz, ganz lieber Junge, der einfach Spaß macht. Was ich an ihm mag: Er ist so ehrgeizig. Egal, ob er spielt oder nicht spielt. Jede Woche gibt er Vollgas im Training. Jetzt wünsche ich ihm einfach, dass er eine gute Rückrunde spielt und dass sein Weg weiter geht“, so der U23-Trainer über den Belgier.

Da Balouk nun wieder komplett fit ist und Geraerts einen solchen Spielertypen mag, durfte der Offensiv-Akteur nun erstmals bei den Profis unter Gerarts trainieren. Neben Balouk waren auch Steven van der Sloot, Niklas Castelle, Jimmy Kaparos und Justin Treichel dabei. Im Gegensatz zu Balouk trainiert das Quartett schon seit Wochen immer mal wieder bei der Lizenzmannschaft mit.

Schalke-Trennung im Sommer?

Castelle ist bis dato der einzige, der bisher sein Profi-Debüt feiern durfte. Der Angreifer kam gegen den Hamburger SV (0:2) einige Minuten zum Einsatz. Davon träumt nun wohl auch Balouk. Sein Fokus dürfte allerdings auf seine Rückrunde bei der U23 liegen. Denn im kommenden Sommer läuft der Vertrag des 21-Jährigen bei S04 aus. Er selbst würde gerne auf Schalke bleiben – eine Verlängerung dürfte jedoch auch von seiner Entwicklung in der Rückrunde abhängen.

Denn sein großes Problem ist seine Verletzungsanfälligkeit. In den drei Jahren am Berger Feld kommt er auf lediglich 73 Spiele, weil er immer wieder mit Blessuren zu kämpfen hatte. So auch in der Hinrunde, die er über weite Strecken verpasste. Die enorme Verletzungsanfälligkeit hat ihn bisher daran gehindert, voll durchzustarten. Das Potenzial für den Profi-Fußball besitzt er alle Male.