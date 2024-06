FC Schalke 04: Müller meldet sich nach Abgang emotional zu Wort – „Ein echtes Privileg“

Seit Dienstag (4. Juni) herrscht Gewissheit: Marius Müller wird in der kommenden Saison nicht mehr Teil vom FC Schalke 04 sein. Der Schlussmann hat sich für einen Wechsel zum VfL Wolfsburg entschieden und wird ab sofort dem Bundesligateam der Wölfe angehören.

Für den FC Schalke 04 ist das ein herber Verlust. Schließlich war Müller in der abgelaufenen Saison nicht nur absoluter Leistungsträger, sondern auch eine Identifikationsfigur und Publikumsliebling. Nun hat sich der Ex-Schalker in den sozialen Netzwerken zu seinem Wechsel geäußert.

FC Schalke 04: Müller richtet sich nach Bundesliga-Wechsel an die Fans

Trotz einiger Wechselgerüchte sah es lange so aus, als würde Müller auch in der nächsten Saison das S04-Trikot tragen. Doch Wolfsburg hat seine Bemühungen immer weiter intensiviert und Königsblau letztlich entschieden, Müller ziehen zu lassen. Der Schlussmann wechselt für knapp eine Million Euro nach Niedersachsen. Vor einem Jahr war er für weniger als die Hälfte dieser Summe aus Luzern nach Gelsenkirchen gewechselt.

Auf seinem Instagram-Konto richtete sich Müller jetzt mit einem Statement an die Knappen-Anhänger. „Ich bin vor etwa einem Jahr zu Schalke gekommen, mit dem klaren Ziel, die Saison so erfolgreich wie möglich abzuschließen. Ihr habt mich dabei fantastisch aufgenommen und ich wurde in kürzester Zeit ein Teil der Schalke-Familie, wofür ich euch unfassbar dankbar bin“, so der 30-Jährige.

„Ich habe versucht, meinen Beitrag auf und neben dem Platz mit Leistung, Emotionen und Herzblut zurückzubezahlen und dabei stets die Zeit – vor allem mit euch – sehr genossen. Mir war es ein echtes Privileg, das Schalke-Trikot zu tragen und die Fans eines so großen und traditionsreichen Vereins zu repräsentieren“, so Müller weiter. „Euer Support für das Team war unfassbar und es hat mich stolz gemacht, ein Teil davon gewesen zu sein“, ergänzte der Keeper, der nach einer Saison weiterzieht.

Müller wird deutlich: „Ein lang gehegter Kindsheitstraum“

Müller hat sich stets zu einhundert Prozent mit S04 identifiziert – für viele Fans schmerzt dieser Abgang daher enorm. „Ein Abschied fällt immer schwer, vor allem wenn man auf die emotionalen letzten Wochen zurückblickt. Die Fußballerkarriere ist aber auch eine Reise, an der es für mich nun Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen und die Chance auf die 1. Bundesliga wahrzunehmen“, heißt es in dem Post von Müller.

„Diese ist für mich in keiner Weise selbstverständlich und ein lang gehegter Kindheitstraum. Ich hoffe, wir behalten uns am Ende die schönen Erinnerungen aus unserer gemeinsamen Zeit und können stolz sein, dass wir selbst in schweren Zeiten zusammengehalten haben“, schreibt Müller.