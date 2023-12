FC Schalke 04: Königsblaues Beben noch vor Weihnachten? Klub-Bosse planen Hammer-Coup

Trotz zuletzt drei Spielen ohne Niederlage bleibt die Stimmung beim FC Schalke 04 weiterhin enorm angespannt. Vor allem in der Führungsetage kriselt es weiter heftig, gleich mehrere Personalentscheidungen stehen bevor – noch vor Weihnachten könnte es am Berger Feld richtig krachen.

Denn die Klub-Bosse um Aufsichtsratschef Axel Hefer wollen Noch-Sportboss Peter Knäbel in den nächsten Tagen absägen. Dafür soll ein ganz großer Name des FC Schalke 04 zurück nach Gelsenkirchen kommen.

FC Schalke 04: Steht das vorzeitige Knäbel-Aus kurz bevor?

Das wäre ein echter Hammer! Schon vor einigen Wochen hat der S04 bekanntgegeben, dass Sportvorstand Knäbel seinen auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern und den Klub nach der Saison verlassen wird. Doch intern soll es schon seit Wochen die Überlegungen geben, den Funktionär vorzeitig abzulösen.

Laut der „Bild“ möchte Klub-Boss Hefer Knäbel noch vor Weihnachten abberufen. Schon bei der Bekanntgabe des Knäbel-Aus hieß es, dass er keine großen Geschicke mehr leiten wird. Das Winter-Transferfenster werden Trainer Karel Geraerts und Sportdirektor Andre Hechelmann verantworten.

Noch vor den Feiertagen könnte es also zum großen Personal-Knall auf Schalke kommen. Wie genau der Klub das regeln möchte, ist allerdings noch nicht bekannt. Schließlich fängt der neue CEO Matthias Tillmann erst im Januar an. Da der Klub laut Satzung allerdings immer mindestens zwei Vorstände benötigt, ist ein Blitz-Aus von Knäbel eigentlich nicht möglich. Doch Königsblau soll schon mit einem Knäbel-Nachfolger in Kontakt stehen.

Hammer-Rückkehr von Klub-Ikone?

Und dieser Name hat es in sich: Marc Wilmots soll bei S04 anheuern und die sportliche Führung übernehmen. Allerdings nicht als Vorstand, sondern laut „Bild“ „nur“ als Direktor – also auf der Ebene von Sportdirektor Hechelmann. Damit würde die S04-Legende kostengünstiger arbeiten als beispielweise Knäbel jetzt.

Aufsichtsratsmitglied Youri Moulder, der dort im Sportausschuss sitzt, soll sogar schon den Kontakt zu Wilmots hergestellt haben. Beide waren 1997 Teil der legendären Eurofighter, kennen sich also bestens und sind noch heute gute Kumpels.

Vor allem bei den Fans würde dieser Deal wohl gut ankommen. Schließlich ist Wilmots auf Schalke immer ein gerngesehener Gast, zudem würde sich der Belgier auch mit Landsmann Geraerts wohl bestens verstehen. Wird also Klub-Ikone Wilmots der erste große Coup von Neu-Boss Tillmann?