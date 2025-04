FC Schalke 04: Zweitliga-Coach kündigt Abschied an! Geht es jetzt zu S04?

Alle Jahre wieder sucht der FC Schalke 04 einen neuen Trainer. Auch im kommenden Sommer wird wohl ein neuer Chefcoach bei Königsblau aufschlagen. Spätestens nach dem desolaten 0:2 in Regensburg hat Kees van Wonderen am Berger Feld wohl keine Zukunft mehr.

So dürften die Verantwortlichen beim FC Schalke 04 schon jetzt nach einem Nachfolger suchen. In den vergangenen Tagen kam ein Name auf, der derzeit heiß diskutiert wird. Wie nun bekannt wurde, wird dieser im Sommer frei. Doch hat Königsblau tatsächlich eine Chance?

FC Schalke 04: Kwasniok und Paderborn gehen getrennte Wege

Er gehört zu den spannendsten Trainern im deutschen Fußball, hat in den vergangenen Jahren eine starke Arbeit in Paderborn abgeliefert und schnuppert mit den Ostwestfalen auch in diesem Jahr wieder am Bundesliga-Aufstieg. Lukas Kwasniok ist zu einem Top-Trainer gereift.

Wie der SC Paderborn am Dienstagabend (15. April) bekannt gegeben hat, werden sich die Wege des Trainers und des Zweitligisten am Ende der Saison trennen. Nach vier Jahren wird er den SCP verlassen und sich einer neuen Herausforderung widmen.

Doch wo wird dies sein? Zuletzt kamen viele Spekulationen rund um den 43-Jährigen auf. Auch mit Schalke 04 ist der SCP-Coach in Verbindung gebracht worden. Angesichts seines Standings im deutschen Fußball darf jedoch stark angezweifelt werden, dass er im Sommer in Gelsenkirchen aufschlagen wird.

Kwasniok hat S04 wohl schon abgesagt

Laut „Bild“ sollen die Knappen-Bosse tatsächlich bei Kwasniok angefragt haben. Allerdings sei ihm Schalke schlichtweg zu klein, er wolle den Schritt in Liga eins wagen. Auf einen kriselnden Zweitligisten habe er keine Lust. Doch zu welchem Erstligisten könnte es gehen? Allzu viele Trainerjobs dürften im Sommer wohl kaum frei werden. Doch zwei Vereine könnten aus Sicht des 43-Jährigen sehr interessant werden.

Sowohl bei der TSG Hoffenheim als auch beim VfL Wolfsburg bahnt sich ein Trainerwechsel im Sommer an. Die beiden Bundesligisten werden sich aller Voraussicht nach von ihren Trainern trennen und so einen neuen Chefcoach brauchen. Ob Kwasniok zu einem dieser Verein wechseln wird? Auf Schalke wird er wohl kaum landen.