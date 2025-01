FC Schalke 04: Kein Wintertransfer! Berater beendet S04-Gerüchte

Bis dato hat der FC Schalke 04 mit Loris Karius nur einen Winter-Neuzugang eingetütet. Stattdessen konzentrierten sich die S04-Bosse bisher vorwiegend auf Abgänge. Mit Lino Tempelmann (Braunschweig), Ron-Thorben Hoffmann (Braunschweig) und Bryan Lasme (Grasshoppers Zürich) hat man bereits drei Profis ausgeliehen.

Am vergangenen Wochenende kam dann urplötzlich ein Gerücht zu einem möglichen Wechsel von Fabian Kunze zum FC Schalke 04 auf. Allerdings machte sein Berater nun schnell reinen Tisch.

FC Schalke 04: Kunze wird nicht zu S04 wechseln

Vor dem Auswärtsspiel des S04 in Braunschweig (0:0) kam die Meldung auf, dass der S04 und Kunze sich bereits über einen Transfer einig wären. Das berichtete Sky vor der Partie. Kunze steht derzeit bei Hannover 96 unter Vertrag, sein Arbeitspapier läuft noch bis zum Ende der Saison.

Doch von langer Dauer waren die Spekulationen um Kunze nicht. „Fabian Kunze ist nicht auf mich zugekommen, es gibt keine Anfrage, und wir haben auch nicht vor, ihn im Winter abzugeben“, erklärte 96-Sportchef Marcus Mann noch am Wochenende.

++ FC Schalke 04: Hammer-Rückkehr? Ex-S04-Star bietet sich den Bossen an ++

Und auch dessen Berater machte deutlich, dass an diesen Gerüchten überhaupt nichts dran sei. „Ein Winterwechsel ist kein Thema. Fabian fühlt sich absolut wohl in Hannover, er will mit Hannover aufsteigen“, erklärte er auf Nachfrage der „Neuen Presse“. Andere Vereine wären zwar interessiert, aber nicht S04. Zudem möchte Kunze in der niedersächsischen Landeshauptstadt bleiben.

Neuer Vertrag statt Winterwechsel?

Dies sei allerdings „völlig normal, wenn solch ein Spieler auf den Markt kommt“. Stand jetzt ist er am Saisonende ablösefrei. Allerdings steht sogar eine Vertragsverlängerung im Raum. Im Trainingslager in Belek habe es einen ersten Austausch mit den Verantwortlichen von Hannover 96 über eine Vertragsverlängerung gegeben, so Spanier.

Weitere News:

Ein Verbleib des resoluten Mittelfeld-Abräumers sei daher „also nicht ausgeschlossen“. Zum S04 wird er aber in jedem Fall nicht wechseln – schon gar nicht im Winter. Die Knappen-Fans müssen also weiter auf Winter-Neuzugang Nummer zwei warten.