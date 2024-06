FC Schalke 04: Bitterer Abgang! Top-Talent verkündet Abschied selbst

Beim FC Schalke 04 tut sich derzeit einiges. Vorrangig der Lizenzbereich wird komplett umgebaut und (personell) neu aufgestellt. Doch auch in der Knappenschmiede und der U19 gibt es ordentlich Bewegung. Der neue Nachwuchsboss Raffael Tonello hat einiges zu tun.

Denn nun hat ein weiteres Talent seinen Abgang vom FC Schalke 04 verkündet. Armend Likaj verlässt Königsblau nach vielen Jahren und wird sich eine neue Herausforderung suchen. Das machte der Akteur zuletzt selbst publik.

FC Schalke 04: U19-Stammkraft verlässt Königsblau

Ganze zehn Jahre trug Likaj das Schalke-Trikot. Der 19-Jährige durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften von Königsblau und galt stets zu den talentiertesten Spielern seines Jahrgangs. Nach knapp einem Jahrzehnt wird das Kapitel S04 für den Innenverteidiger nun jedoch beendet.

Das hat Likaj nach dem letzten Spiel der U19-Saison selbst verkündet. „Danke für die 10 unvergesslichen Jahre Knappenschmiede und jeden einzelnen, der mich auf diesen Weg begleitet hat“, schrieb der Youngster auf Instagram. Dazu postete er ein Video mit vielen Eindrücken aus seiner Zeit bei S04.

In der abgelaufenen Saison zählte er zum Stammpersonal von U19-Coach Norbert Elgert. In 26 von 30 möglichen Partien stand er auf dem Platz – die meisten Spiele absolvierte er von Beginn an. Dazu gelangen ihm vier Torbeteiligungen. Dreimal führte er die U19 von Königsblau als Kapitän auf den Rasen.

Likaj wird als Kapitän U17-Meister

Sein erfolgreichstes Jahr bei Königsblau feierte Likaj in der Saison 2021/22. Dort ging er als Kapitän in sein letztes U17-Jahr. Am Ende der Saison war er einer der tragenden Säulen für die U17-Meisterschaft unter Trainer Onur Cinel. Mit ihm auf dem Platz gewann die Cinel-Elf jedes einzelne Spiel.

Wie es ab Sommer für den Youngster weitergeht, ist noch völlig offen. Nach zwei Jahren in der U19 wird er den Sprung in den Seniorenbereich wagen. Wo dies sein wird, ist noch unklar. Fakt ist: Bei S04 hat er vorerst keine Zukunft mehr.