FC Schalke 04: Horror-Szenario vor Hertha! Jetzt ist für S04 Zittern angesagt

Nach dem turbulenten 3:3-Unentschieden gegen den SC Paderborn geht es für den FC Schalke 04 vor der Länderspielpause zur Hertha nach Berlin (Sonntag, 17. März, 13.30 Uhr). Vor dem Duell der Bundesliga-Absteiger muss Königsblau jedoch gleich mehrere Rückschläge hinnehmen.

Neben Paul Seguin (Gelbsperre) und Brandon Soppy (muskuläre Probleme) stehen auch die Einsätze von zwei anderen Stammkräften des FC Schalke 04 auf der Kippe. Sowohl Tomas Kalas als auch Kenan Karaman konnten bis Mittwoch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

FC Schalke 04: Karaman-Einsatz auf der Kippe

Kenan Karaman ist der Mann der Saison beim FC Schalke 04. Mit 16 Torbeteiligungen in 20 Partien ist er Topscorer. Doch auch abseits seiner Tore ist Karaman zu einem echten Führungsspieler geworden. Der türkische Nationalspieler ist die Lebensversicherung seines Teams.

Umso größer sind die königsblauen Sorgen vor dem Hertha-Spiel. Karaman verpasste sowohl Montag als auch Dienstag und Mittwoch das S04-Training aufgrund von muskulären Problemen. Zwar trainiert der Angreifer individuell, doch ein Einsatz des Topscorers steht gehörig auf der Kippe.

++ FC Schalke 04: Ouedraogo-Wende! S04-Fans atmen auf ++

Für das Team von Karel Geraerts wäre ein Karaman-Ausfall ein herber Schlag. Die S04-Offensive bestand in den letzten Wochen zu großen Teilen aus Karaman. Der 30-Jährige ist in dieser Saison unersetzlich geworden.

Kalas trainiert individuell

Gleiches galt in den vergangenen Wochen auf für Tomas Kalas. Der Tscheche hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten zum Abwehrchef gemausert und ist in den letzten Wochen enorm wichtig für Königsblau geworden. Kalas ist unter Geraerts gesetzt und zu der Säule in der S04-Defensive geworden.

Mehr News:

Wie Karaman trainiert auch der Innenverteidiger seit Anfang der Woche individuell. Bei ihm soll es allerdings nur Belastungssteuerung sein. Schon am Donnerstag (14. März) wird der Defensiv-Spezialist im Training zurückerwartet.