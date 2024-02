FC Schalke 04: Ratlosigkeit bei Königsblau! Greift Geraerts nun zu einer drastischen Maßnahme?

Die nächste Niederlage, der nächste enttäuschende Auftritt. Die 0:1-Pleite bei Holstein Kiel war einmal mehr ein dicker Rückschlag für den FC Schalke 04. Dazu wirken auch die Verantwortlichen immer ratloser.

Auch nach fast einem halben Jahr unter Karel Geraerts ist kein großer Fortschritt zu sehen. Der FC Schalke 04 schafft es nicht, konstante Leistungen abzurufen und sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Geraten nun die Jugendspieler in den Fokus von Geraerts?

FC Schalke 04: Schmeißt Geraerts die Jugendspieler nun ins kalte Wasser?

S04 steckt in einer sportlich prekären und komplizierten Situation. Egal, was Geraerts und Co. probieren, es funktioniert einfach nicht. Systemumstellungen, verschiedene Taktiken, verschiedenstes Personal – die Saison bleibt verkorkst und droht bis zum Ende richtig ungemütlich zu werden.

Die Stammkräfte bringen weiterhin selten gute Leistungen auf dem Platz. Einzig Torhüter Marius Müller, Neuzugang Derry John Murkin und Kenan Karaman können in dieser Saison nachhaltig überzeugen. Der Rest bleibt vermehrt weit hinter den Erwartungen zurück.

++ FC Schalke 04: Fan-Wut nach Kiel-Pleite! Klare Terodde-Forderung an Geraerts ++

Schon im Winter deutete Geraerts an, dass man auch den Jugendspielern eine Chance geben könnte. Aufgrund der schwierigen Situation hat der Belgier bisher fast ausschließlich darauf verzichtet, Nachwuchstalente in die erste Mannschaft hochzuziehen und dauerhaft spielen zu lassen. Nach weiteren ernüchternden Auftritten könnte man mit jungen Spielern nun frischen Wind in die Mannschaft bringen.

Zu großes Risiko oder Nichts mehr zu verlieren?

Die Situation auf Schalke scheint festgefahren zu sein. Zwar hat sich Geraerts mittlerweile auf eine klare A-Elf festgelegt, doch auch nach vielen Wochen harmoniert man noch überhaupt nicht miteinander. Gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte hat man in dieser Saison kaum eine Chance und gegen die direkten Konkurrenten verlässt sich der S04 auf die individuelle Qualität – geht das bis zum Ende der Spielzeit gut?

Weitere News:

Mit Spielern wir Steven van der Sloot, Nelson Amadin, Niklas Castelle und Co. würde man vielversprechenden Talenten eine Chance geben und ihnen zeigen, dass man trotz schwieriger Situation auf sie baut. Mit etwas Vertrauen des Trainerteams wäre sie sicherlich eine Auffrischung für das derzeitige Team – zumal alle drei schon bei den Profis mittrainiert haben.