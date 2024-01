FC Schalke 04: Geraerts vor schwieriger Entscheidung! S04-Juwel droht bitterer Rückschlag

Nach der Winterpause ist vor der Rückrunde. Zum Start in die zweite Halbserie wartet mit dem Heimspiel gegen den Hamburger SV (Samstag, 20. Januar, 20.30 Uhr) ein echter Knaller auf den FC Schalke 04.

Dort wird sich zeigen, wie Karel Geraerts sein Team während der Winterpause eingestellt hat. Auf der Pressekonferenz betonte er, dass große Teile seine Startelf bereits feststehen würde. Doch wie steht es um einen Youngster des FC Schalke 04?

FC Schalke 04: Topp oder Lasme?

Seit Wochen spielt sich Keke Topp immer mehr in den Vordergrund. Er profitierte von den Verletzungen seiner Teamkameraden und spielte groß auf. Gegen Greuther Fürth (2:2) gelang ihm sogar sein erstes Profi-Tor für Königsblau.

Im Trainingslager bestätigte er seine gute Form, harmonierte mit Simon Terodde und zeigte, was er dem Team geben kann. Für viele Fans war schnell klar: Topp verdient in der Rückrunde einen dauerhaften Stammplatz. Doch die Konkurrenz ist groß – vor allem, weil Geraerts eine ganz bestimmte Vorstellung des Sturm-Duos hat.

Schon bei Union Saint-Gilliose präferierte er stets einen klassischen Stoßstürmer (wie Terodde) und einen schnellen Angreifer. So hat er auch in vielen Spielen auf Bryan Lasme als schnellen Spieler gesetzt. Nach seiner Verletzung rückte Topp in den Vordergrund, doch nun ist der Franzose wieder topfit.

Topp droht erneuter Bankplatz

Vor dem Rückrundenauftakt gegen den HSV stellt sich nun die Frage, für welches Sturm-Duo sich Geraerts letztlich entscheidet. Bleibt er bei Terodde und Topp oder rückt Lasme zurück in die Startelf, um mehr Geschwindigkeit ins Spiel zu bekommen? Für den S04-Coach dürfte es eine harte Entscheidung werden. Schließlich hat sich Topp gut präsentiert und hätte sich einen weiteren Startelf-Einsatz sicherlich verdient.

Doch mit Lasme würde Geraerts seine Spielidee fortführen können. Das Match gegen den HSV dürfte ein richtungsweisendes Spiel für die Rückrunde werden. Umso wichtiger wird das Personal werden. Eine endgültige Entscheidung für oder gegen Topp wird wohl erst am Samstag fallen.