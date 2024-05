FC Schalke 04: Geraerts verkündet frohe Kunde – und lässt die Fans damit jubeln

Die wichtigste Woche für den FC Schalke 04 steht an. Mit einem Sieg gegen den VfL Osnabrück (Dienstag, 7. Mai, 18.30 Uhr) kann der Pottklub den lang ersehnten Klassenerhalt endlich fix machen. Mit Blick auf dieses wichtige Spiel hat S04-Trainer Karel Geraerts eine große Nachricht verkündet.

In der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Niedersachsen betonte Geraerts, dass sich die Personallage beim FC Schalke 04 zuletzt etwas entspannt hat. Vor allem ein wichtiger Spieler sei wieder komplett fit: Assan Ouedraogo.

FC Schalke 04: Ouedraogo gegen Osnabrück vor Startelf-Comeback?

Ouedraogo ist das größte Talent des S04 und zieht mit seinem Potenzial und seinen Leistungen immer wieder das Rampenlicht auf sich. In den vergangenen Wochen und Monaten konnte er dem Team aufgrund von Verletzungen jedoch nicht immer helfen. Nach seiner schweren Verletzung im November musste er gegen Nürnberg (2:0) und in Elversberg (1:1) erneut pausieren. Gegen Düsseldorf (1:1) kam er für knapp zehn Minuten wieder ins Spiel.

Mit Blick auf das Osnabrück-Spiel verriet Geraerts nun, dass Ouedraogo wieder komplett fit sei. Dazu betonte er, dass er nach den Adduktorenbeschwerden einen guten Eindruck im Training gemacht habe. Immer wieder hatte der Belgier betont, wie wichtig der Youngster für seine Mannschaft sei.

In Hamburg dürfte Ouedraogo als erneut sein Startelf-Comeback feiern. Schon in Hannover (1:1) stand er in der Anfangsformation. Gegen die Niedersachsen erzielte er ein sensationelles Tor, musste jedoch nach einer knappen Stunde angeschlagen ausgewechselt werden. In der Folge fiel er für knapp zwei Wochen erneut aus.

Schießt der Youngster den S04 zur Rettung?

Für die S04-Fans ist das eine große Nachricht. „Ganz wichtig, das dürfte der Mannschaft einen Extra-Push geben“, schrieb ein Fan auf „X“. „Er ist ein Unterschiedsspieler, sehr stark, dass er wieder voll dabei ist“, betonte ein anderer. Dass er seinem Team enorm helfen kann, hat Ouedraogo in dieser Spielzeit schon mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wird er nun auch zum großen Held?

Denn sollte er sein Team mit einer weiteren starken Leistung und möglichen Torbeteiligungen gegen Osnabrück zum Sieg führen, würde er seinem Jugendklub auch gleichzeitig den Klassenerhalt bescheren. Auf dieses Szenario hofft nun ganz Schalke.