FC Schalke 04: Van Wonderen macht es deutlich – S04-Star in neuer Rolle gefordert

Der FC Schalke 04 hat in den letzten Wochen vor der Pause mächtig an Fahrt gewonnen. Sieben Punkte aus drei Spielen gegen Top-Teams, dazu eine enorme Entwicklung im Spielerischen. Doch wo es viele Gewinner dieser Entwicklung gab, gab es auch Verlierer.

Einer von ihnen ist zweifelsohne Tomas Kalas. Der Tscheche war unter Ex-Coach Karel Geraerts gesetzt, war gar dritter Kapitän. Doch dann bremste ihn eine Blessur aus, ehe sich der FC Schalke 04 ohne ihn in der Startelf prächtig entwickelte.

FC Schalke 04: Kalas nur noch dritte Wahl

Noch vor der Saison schien sein Stammplatz außer Frage zu stehen. Kalas war einer der ganz wenigen Lichtblicke in der vergangenen Saison. Der Tscheche kam im Sommer 2023 und hat sich nach einer kurzen Eingewöhnungszeit stark in die Stammelf gekämpft. Doch nun ist er hinten dran – vor allem wegen einer Sache.

Nachdem Kees van Wonderen zunächst einen defensiveren Stil gewählt hatte, wechselte er im Dezember die Grundausrichtung: Mehr mit Ball, statt nur gegen den Ball agieren zu wollen. Diese Umstellung ist Kalas zum Verhängnis geworden. Denn das derzeitige Innenverteidiger-Duo aus Ron Schallenberg und Marcin Kaminski ist im Spielaufbau schlichtweg besser.

„Alles ist nicht in Stein gemeißelt, aber als Trainer musst du wählen. Und wenn der eine Spieler es gut macht, ist der andere eben der Herausforderer. So ist unser Beruf“, sagte sein Trainer über die derzeitige Situation und die neue Kalas-Rolle. Allerdings weiß der Niederländer auch, was er an dem Tschechen hat: defensive Extraklasse für Liga zwei und einen echten Anführer. „Aber als Kalas zum Beispiel in Elversberg hereinkam, hat er es sehr gut gemacht“, lobte van Wonderen seinen Schützling.

Van Wonderen findet Stammelf

Der S04-Coach betonte in den vergangenen Wochen immer wieder, dass Kontinuität der wichtigste Aspekt sei. Und diese hat er zuletzt hereinbringen können. Er hat seine Stammelf gefunden – das bestätigte auch Schallenberg im Trainingslager noch einmal. „Es ist schon so, dass sich eine Elf abzeichnet“, sagte der Abwehrspieler.

Kalas ist nun also Herausforderer und ist auf starke Trainingsleistungen angewiesen. Allerdings ist der Routinier Profi durch und durch. Er nimmt die Situation sportlich, motiviert seine Mitspieler und gibt trotz der schwierigen Situation alles. Das honoriert van Wonderen immer wieder mit Kurzeinsätzen. Von seinem Stammplatz ist der 31-Jährige jedoch ein ganzes Stück weg.